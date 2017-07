Tokio Hotel tour 2017, annunciate quattro nuove date a novembre

Dopo il loro fortunato passaggio in Italia dello scorso marzo per due tappe a supporto della nuova fatica in studio “Dream Machine”, i Tokio Hotel ritornano a grande richiesta dei fan per ben quattro date previste il prossimo autunno. I nuovi concerti che i gemelli Kaulitz terranno nel nostro Paese partiranno da Padova giovedì 9 novembre al Gran Teatro Geox, per poi spostarsi a Napoli venerdì 10 novembre alla Casa della Musica, passando per Venaria Reale (Torino) domenica 12 novembre al Teatro della Concordia e concludendosi a Bologna lunedì 13 novembre all’Estragon.

La band originaria di di Magdeburgo continuerà a proporre dal vivo, oltre ai singoli che ne hanno fatto la fortuna, i brani più recenti tratti da “Dream Machine“. Il sesto disco dei Tokio Hotel rappresenta un nuovo importante capitolo nella storia della formazione, e interpreta la volontà di esplorare nuovi territori musicali, in particolare l’elettronica.

Tokio Hotel tour 2017

Giovedì 9 novembre 2017 – Gran Teatro Geox, Padova

Apertura Porte: 19.00

Inizio Concerto: 21.30

Prezzo biglietti:

Posto Unico in Piedi € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Tribuna Numerata – € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Venerdì 10 novembre 2017 – Casa Della Musica, Napoli

Apertura Porte: 19.30

Inizio Concerto: 21.00

Prezzo biglietti:

Posto Unico – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Domenica 12 novembre 2017 – Teatro Della Concordia, Venaria Reale (Torino)

Apertura Porte: 19.00

Inizio Concerto: 21.00

Prezzo biglietti:

Posto Unico – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Lunedì 13 novembre 2017 – Estragon, Bologna

Apertura Porte: 19.00

Inizio Concerto: 21.00

Prezzo biglietti:

Posto Unico – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Biglietti disponibili tramite Vivo Club Presale dalle ore 10:00 di giovedì 20 luglio, sul circuito Ticketone dalle ore 10 di venerdì 21 luglio e nelle altre rivendite autorizzate dalle ore 10:00 di venerdì 24 luglio.

