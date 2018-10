Tokio Hotel tour 2019, le date dei concerti in Italia

Il Melancholic Paradise Tour 2019 dei Tokio Hotel toccherà anche il nostro Paese per ben tre show a Milano, Roma e Bologna il prossimo maggio.

La band dei fratelli Kaulitz sarà quindi impegnata in giro per il mondo nel 2019, per festeggiare i loro primi 15 anni di carriera e per promuovere inoltre l’uscita di un nuovo disco, di cui ancora non si conosce la data di pubblicazione, a quasi due anni di distanza dal precedente “Dream Machine“.

Tokio Hotel tour 2019, le date dei concerti

7 maggio – Milano, Fabrique

Posto Unico – € 40,00 + € 6 prevendita

Apertura cancelli: ore 19.45

9 maggio – Roma, Atlantico

Posto Unico – € 40,00 + € 6 prevendita

Apertura cancelli: ore 19.45

10 maggio – Bologna, Estragon Club

Posto Unico – € 35,00 + € 5,25 prevendita

Apertura cancelli: ore 19.45

I biglietti sono disponibili su ticketone.it dalle 10 di martedì 6 novembre e in tutti i punti vendita Ticketone dalle 10 di mercoledì 7 novembre.

