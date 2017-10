Tom Petty, morto a 66 anni il leader degli Heartbreakers

Tom Petty è morto a 66 anni. Il musicista originario della Florida è deceduto a Malibu a seguito delle complicazioni dovute ad un arresto cardiaco che lo ha portato anche ad un’interruzione dell’attività cerebrale. Non è bastato il ricovero d’urgenza all’UCLA Medical Center di Santa Monica per il cantante/chitarrista, che solo alcuni giorni fa aveva terminato un tour americano e che aveva scelto la California per un breve periodo di riposo. La notizia, inizialmente riportata dal magazine TMZ, è stata poi confermata e ripresa da altri magazine d’Oltreoceano come CBS e Pitchfork.

Musicista professionista sin dalla giovane età (lascerà la high school per unirsi ai Mudcrutch), otterrà il successo negli Stati Uniti e nel resto del mondo con gli Heartbreakers, la band che lo accompagnerà per una buona parte della sua carriera tolta una parentesi solista (Tre dischi) e i due album incisi con il supergruppo Traveling Wilburys, che presentavano in lineup nomi del calibro di Bob Dylan e George Harrison.

Oltre alla carriera nel mondo della musica, Tom Petty ha avuto anche una parentesi nel ruolo di attore. Tra le parti più importanti spiccano i film “L’uomo del giorno dopo” a fianco di Kevin Costner, “Accadde In Paradiso” e i Simpson, cartone animato nel quale è stato protagonista di una puntata.

