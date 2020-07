Tommaso Paradiso, nuovo disco a inizio 2021 e Sulle Nuvole Tour posticipato in primavera

Anche il re mida dell’indie italiano, Tommaso Paradiso, è costretto a posticipare il suo ‘Sulle Nuvole Tour’ al nuovo anno a causa del protrarsi dello stato di profonda incertezza circa l’evolversi della situazione degli spettacoli live e all’impossibilità di prevedere il regolare svolgimento di prove e allestimento legati all’emergenza Covid-19.

Stessa sorte tocca anche all’album che avrebbe dovuto sancire l’inizio della sua carriera come solista dopo lo scioglimento della sua storica band, Thegiornalisti. L’uscita del nuovo disco di Tommaso Paradiso è programmata nei primi mesi del prossimo anno e sarà anticipata dalla pubblicazione di un brano inedito in arrivo alla fine di questa estate.

Tommaso Paradiso porterà sullo stage un nuovo spettacolo che coinvolgerà i fan in un’esperienza emozionante e irripetibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore che porterà live il suo nuovo progetto discografico oltre che, naturalmente, una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione” e i singoli “Non avere paura” (certificato doppio disco di platino), “I nostri anni” (certificato disco d’oro) e il più recente “Ma lo vuoi capire?”, pubblicato lo scorso venerdì 17 aprile.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/2n4HS1RSvhM” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

CALENDARIO DATE AGGIORNATO: Giovedì 15 aprile 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum Domenica 18 aprile 2021 || Jesolo (VE) @ PalaInvent Giovedì 22 aprile 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport Lunedì 26 aprile 2021 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena Mercoledì 28 aprile 2021 || Firenze @ Nelson Mandela Forum Venerdì 30 aprile 2021 || Torino @ Pala Alpitour Domenica 2 maggio 2021 || Napoli @ PalaPartenope Sabato 8 maggio 2021 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore Martedì 11 maggio 2021 || Catania @ PalaCatania Bari @ PalaFlorio || TBA Prevendite Autorizzate: Ticketone.it I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date, ulteriori informazioni su vivoconcerti.com L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

