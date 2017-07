Metti insieme per un concerto il batterista che Brian Eno ha definito “il migliore di tutti i tempi”, padre putativo dell’Afrobeat più emozionante, con con uno dei dj techno più potenti e bravi del settore: cosa si ottiene? Lo sapremo il 1 ottobre a Roma, quando arriveranno in concerto Tony Allen e Jeff Mills alla Sala Sinopoli dell’Auditorium, nell’ambito del Romaeuropa Festival.

È la prima volta che i due musicisti si ritrovano a suonare a Roma, ma il loro progetto è stato collaudato già lo scorso dicembre a Parigi, trasmesso anche dalla tv francese. Jam session di matrice jazz, afrobeat e i ritmi della techno music: non un concerto per tutti, ma sicuramente per chi voglia vivere un’esperienza diversa di ascolto e lasciarsi trascinare tra l’Africa, le Americhe e l’Europa in un lungo viaggio tra i suoni.

Tony Allen e Jeff Mills tour 2017

1 ottobre 2017 – Roma

I biglietti per il concerto di Tony Allen e Jeff Mills alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma sono disponibili sul sito ufficiale di Romaeuropa Festival: il prezzo è di 25 euro più prevendita per la galleria e di 30 euro più prevendita per la platea.

