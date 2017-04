Tony Bennett Tour 2017, un concerto a Verona a giugno

Platea VIP 115€ (prevendita inclusa) Platea centrale 82€ (prevendita inclusa) Platea laterale 69€ (prevendita inclusa) Gradinata non numerata intero 46€ (prevendita inclusa) Gradinata non numerata ridotto 40€ (prevendita inclusa)

Il cantante, che torna in Italia a due anni dallo show-evento in Umbria con Lady Gaga, sarà parte del cartellone del Rumors Festival nella giornata del 18 giugno , la rassegna che si terrà presso il Teatro Romano di Verona il prossimo giugno. Il suo nome si aggiunge a quello dei già confermati Francesco Gabbani, fresco vincitore del Festival di Sanremo, e di Rag’n’Bone Man, reduce dal concerto milanese al Fabrique ed esploso con il singolo “Human”.

Tony Bennett sarà in tour in Europa durante la prossima estate . Il crooner statunitense di origini italiane (il suo nome all’anagrafe è Anthony Dominick Benedetto) porterà nel vecchio continente il suo nuovo progetto “An Evening With”, nel quale festeggerà il suo novantesimo compleanno già celebrato con “Tony Bennett Celebrates 90”, il suo ultimo studio album uscito lo scorso anno.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.