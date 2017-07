Tori Amos, nuovo disco e una data in Italia a settembre

Nuovo album e tour mondiale in arrivo per Tori Amos che approderà in Italia, al teatro degli Arcimboldi di Milano, il 17 settembre 2017.

Il disco, il quindicesimo in carriera per la cantautrice, pianista e produttrice americana, da anni di stanza in Cornovaglia, si intitolerà “Native Invader” e uscirà l’8 settembre su Decca Records, a più di tre anni di distanza dall’ultimo “Unrepentant Geralines”.

L’annuncio ufficiale della pubblicazione del nuovo disco è arrivato poco fa con l’ultimo di una serie di post con cui l’artista, nata nel North Carolina da padre di discendenza scozzese e madre di origini Cherokee, ha tenuto i fan col fiato sospeso.

“Le canzoni di “Native Invader” sono state spinte dalle Muse alla ricerca di modi diversi di affrontare sfide impreviste e in alcuni casi conflitti pericolosi. L’album guarda alla Natura e a come, attraverso la resilienza, sia in grado di guarire se stessa. Le canzoni lottano con una domanda: qual è il nostro ruolo nella distruzione della nostra terra, come di noi stessi e delle nostre relazioni?”, ha dichiarato Tori in una recente intervista al periodico danese Billetlugen.

“Nella vita si può venire sconvolti da incendi, alluvioni, terremoti, o qualsiasi cataclisma devastante sia all’interno che all’esterno delle nostre menti. A livello sonoro e visivo, volevo guardare a come la Natura sia in grado di cerare con le sue forze opposte, diventando il supremo rigeneratore attraverso i suoi cicli di morte e rinascita. Possiamo trovare questo rinnovamento per noi stessi?”

Maggiori informazioni sul disco arriveranno domani, lunedì 24 aprile, intanto Tori Amos ha già annunciato le date del tour europeo che, al via il 6 settembre da Cork, approderà in Italia, agli Arcimboldi di Milano, il 17 settembre 2017.

Tornata nel 2016 con “Flicker”, brano incluso nella colonna sonora del documentario di Netflix, “Audrie & Daisy”, Tori Amos aveva accennato a una nuova uscita alla vigilia delle presidenziali negli US, anticipando che il disco avrebbe preso una direzione moto diversa a seconda dell’esito delle elezioni, finite con la vittoria annunciata del mefistofelico Donald Trump.

Prevendite disponibili sui canali ufficiali dalle 10.00 di venerdì 28 aprile.

Tori Amos tour 2017:

Mercoledì 6 settembre

Cork, Irlanda – Cork Opera House

Giovedì 7 settembre

Dublino, Irlanda – Bord Gais Energy Theatre

Sabato 9 settembre

Gand, Belgio – Capitole Gent

Domenica 10 settembre

Lussemburgo – Den Atelier

Lunedì 11 settembre

Parigi, Francia – Le Grand Rex

Mercoledì 13 settembre

Amsterdam, Olanda – Carre

Giovedì 14 settembre

Utrecht, Olanda – Tivoli

Sabato 16 settembre

Francoforte, Germania – Jahrhunderthalle

Domenica 17 settembre

Milano – Teatro degli Arcimboldi

Lunedì 18 settembre

Ginevra, Svizzera – Theatre du Leman

Mercoledì 20 settembre

Lintz, Austria – Brucknerhaus

Giovedì 21 settembre

Zurigo, Svizzera – Volkshaus

Sabato 23 settembre

Copenhagen, Danimarca – DR Koncerhuset

Domenica 24 settembre

Oslo, Norvegia – Oslo Konserthus AS

Martedì 26 settembre

Amburgo, Germania – Laeiszhalle

Mercoledì 27 settembre

Essen, Germania – Colosseum

Venerdì 29 settembre

Berlino, Germania – Tempodrom

Sabato 30 settembre

Monaco, Germania – Philharmonie

Domenica 1 ottobre

Vienna, Austria – Konzerthaus

Mercoledì 4 ottobre

Londra, UK – Royal Albert Hall

Giovedì 5 ottobre

Manchester, UK – Palace Theatre

Venerdì 6 ottobre

Glasgow, UK – O2 Academy

