Tori Amos, la tracklist del nuovo album in uscita l’8 settembre 2017

Dopo l’annuncio delle date del tour statunitense, Tori Amos ha pubblicato con un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook la tracklist del nuovo disco.

Saranno tredici le tracce del suo quindicesimo studio album, in uscita l’8 settembre 2017, a più di tre anni dall’ultimo “Unrepentant Geraldines”, e che il 17 dello stesso mese la porteranno in Italia per un’unica data al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Un lavoro attesissimo dalla devota fandom della cantautrice, pianista e produttrice americana, che poche ore fa ha pubblicato in esclusiva su NPR la premier di “Cloud Riders”, primo singolo estratto da “Native Invader”.

A un testo che paragona un amore tormentato ad una tempesta turbolenta e imprevedibile, Amos associa una progressione accordale per nulla scontata e cangiante, quasi a richiamare i movimenti delle nuvole in un cielo prossimo alla tempesta, puntellata dal riff di una chitarra dagli echi beatlesiani.

“Prima della tempesta, alle 4.22 del mattino vidi una stella cadente“, ha raccontato Tori a NPR. “Alcuni temporali sono elettrizzanti, alti sono mortali, possono cambiarti la vita. Alcuni si risolvono, altri no. I conflitti possono essere simili, non sai mai come andrà a finire quando ti ci trovi in mezzo. L’unica cosa che ho imparato è che quando i Cloud Riders stanno arrivando, non puoi correre più veloce di loro“.

Tracklist:

“Reindeer King” “Wings” “Broken Arrow” “Cloud Riders” “Up The Creek” “Breakaway” “Wildwood” “Chocolate Song” “Bang” “Climb” “Bats” “Benjamin” “Mary’s Eyes”

