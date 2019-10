I Toto si sciolgono (ancora)

Quale futuro per i Toto? La band storica sembra arrivata ai titoli di coda, stando alle parole del chitarrista e membro fondatore Steve Lukather, come riportato in una recente intervista rilasciata a The Morning Call. Alla fine dell’attuale tour la formazione si fermerà, decisione legittima per una band composta non certo da musicisti di primo pelo. Le parole del chitarrista dicono chiaramente che questa versione dei Toto molto probabilmente cesserà di esistere.

Questa line up, che sembra giunta alla conclusione del viaggio musicale, è quella che abbiamo ammirato l’anno scorso a marzo a Milano e Bologna per il tour che celebrava i 40 anni di carriera e denominato 40 Trips Around The Sun. Steve Lukather, appunto, alla chitarra, David Paich a tastiera e voce, Steve Porcaro sempre tastiera e voce e Joseph Williams nelle vesti di frontman e cantante.

La fine dei Toto non deve essere necessariamente considerata una tragedia, soprattutto visti i vari spiragli nascosti tra le parole delle dichiarazioni di Lukather. La band, fin dalla sua nascita nel lontano 1976 è stato un collettivo in perenne movimento tellurico che ha visto l’avvicendarsi di svariati musicisti negli anni, di saluti e ritorni. Basti ricordare tra tutti il cantante storico Bobby Kimball, i compianti Dennis ‘Fergie’ Fredericksen e Jeff Porcaro.

Questa potrebbe essere quindi la fine di un ennesimo capitolo della storia dei Toto, ma ciò non vuol dire che una nuova versione possa nascere dalle ceneri di quest’ultima, alimentata dalla gloria delle loro canzoni senza tempo come “Africa”, “Hold The Line” e “Rosanna” su tutte.

