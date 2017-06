Toto, due date in Italia nel 2018 per festeggiare i 40 anni della band

I 40 anni dei Toto meritano dei festeggiamenti appropriati e la storica band statunitense ha deciso di celebrare questo nuovo traguardo sia con un nuovo greatest hits, dove verranno inclusi anche degli inediti, sia con un tour che toccherà l’Italia con due date nella primavera del 2018.

Il 40 Trips Around The Sun Tour inizierà nel febbraio 2018 in Europa e arriverà nel nostro paese a marzo, con due date a Milano e Bologna.

I membri storici dei Toto, Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro e Joseph Williams hanno lavorato sulle canzoni non ancora pubblicate e hanno contribuito a rimasterizzare i loro grandi classici con Elliot Scheiner e Gavin Lurssen.

Il nuovo tour dei Toto si annuncia come uno dei più lunghi della carriera della band.

Toto tour 2018, due concerti in Italia

10 marzo 2018: MediolanumForum – Assago (Milano)

23 marzo 2018: UnipolArena – Casalecchio di Reno (Bologna)

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 11.00 di sabato 17 giugno su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it.

Comments

comments