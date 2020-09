Travis Scott, il poeta del rap internazionale, esce con il nuovo singolo “FRANCHISE” con YOUNG THUG & M.I.A.

Oltre al video ufficiale, sono stati pubblicati altri 3 video alternativi per ricostruire completamente il mondo di “ Franchise ”: un lyric video ( https://travisscott.lnk.to/ FRANCHISELyricVideo ), un video visualizer ( https://travisscott.lnk.to/ FRANCHISEVisualizer )e un video che mostra il processo creativo in studio del nuovo brano ( https://travisscott.lnk.to/ FRANCHISECactusSlatt ).

Al suo interno vediamo scene di interni nella villa del cestista statunitense e una scena finale dove figura M.I.A. in una zona desertica circondata da specchi e una mandria di ovini. Come ogni video di Travis Scott che si rispetti è generalmente percorso da immagini psichedeliche e visionarie invase dal riverbero dell’autotune dell’artista.

Il video è stato presentato in anteprima nei cinema americani prima del film TENET (nella cui colonna sonora era già presente l’artista con il singolo Plan) ed è stato accompagnato dalla pubblicazione di un lyric video e un cosiddetto “making of” per fornire una panoramica completa sul mondo di Franchise .

È uscito su YouTube il video ufficiale di Franchise, nuovo singolo di Travis Scott in collaborazione con Young Thug ed M.I.A. Il brano è stato girato dallo stesso Scott insieme a White Trash Tyler all’interno della gigantesca e lussuosa villa di Michael Jordan a Chicago.

