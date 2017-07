U2, gli orari e tutte le informazioni utili sui concerti a Roma

Si contano ormai sulle dita di una mano i giorni che ancora mancano alla prima delle due date italiane degli U2, che porteranno allo Stadio Olimpico di Roma i prossimi 15 e 16 luglio il loro fortunatissimo “The Joshua Tree Tour 2017”. Com’è noto, Bono e soci eseguiranno per intero “The Joshua Tree”, il capolavoro del 1987 della band irlandese, e saranno accompagnati da un ospite d’eccezione, ovvero Noel Gallagher, insieme ai suoi High Flying Birds. E mentre l’hype continua a salire a dismisura, iniziano anche a trapelare le prime informazioni utili sulla logistica e sulle norme di comportamento all’interno della venue.

Di seguito tutti i dettagli finora a nostra disposizione, come riportato dal sito U2Place.com.

Gli orari dei concerti a Roma

Ore 19.00 Noel Gallagher’s High Flying Birds

Ore 20.30-21.00 U2

Il concerto durerà circa 2 ore.

Come arrivare allo Stadio Olimpico di Roma

Metropolitana

Linea A fermata Ottaviano, quindi prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina; oppure Linea A fermata Flaminio, prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini, proseguendo poi per un tratto a piedi fino allo stadio.

Treno

Stazione Tiburtina: Metro B direzione Laurentina fino a Termini, cambio con Metro A e proseguire seguendo le indicazioni riportate sopra.

Stazione Ostiense: Metro B direzione Rebibbia fino Termini, cambio con Metro A e proseguire seguendo le indicazioni riportate sopra.

Aereo

Roma è servita da due aeroporti: Fiumicino (a 40 km dallo Stadio) e Ciampino (38 km di distanza). Da Fiumicino partono treni ogni mezz’ora per la stazione di Roma Ostiense o Termini, da cui poi seguire le indicazioni riportate in precedenza. Da Ciampino, parte invece il treno delle linee FL2 Ferrovie del Lazio fino a Roma Termini, e quindi proseguire secondo le indicazioni fornite sopra.

Auto

Imboccare il GRA fino all’uscita 5 (Flaminia) da tutte le direzioni, e proseguire seguendo la segnaletica per il Foro Italico.

Dove parcheggiare

Tra le aree di sosta consentite, si consigliano le adiacenze del Lungotevere della Vittoria, della Circonvallazione Clodia e di Viale Angelico.

Gli ingressi allo Stadio Olimpico

Il palco degli U2 sarà in prossimità della Curva Sud. Gli ingressi principali quindi saranno dalla Curva Nord e dalle tribune Tevere e Montemario. Per quanto riguarda gli ingressi Red sarà disponibile un accesso dedicato da sud della Tribuna Tevere, ma rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni dall’organizzazione.

Per i primi arrivati non sarà disponibile il pit o altre agevolazioni.

Info sulla sicurezza

L’accesso all’interno dell’impianto comporta il rispetto del presente regolamento

Il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l’ingresso e la permanenza nell’impianto;

Il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale di controllo e, comunque, conservato fino all’uscita dall’impianto;

A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’impianto effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle Forze di Polizia anche con l’utilizzo di apparati metal detector.

All’interno dell’impianto è vietato:

· Introdurre valigie e trolley

· Introdurre borse o zaini se non di piccole dimensioni (le dimensioni di un foglio a4)

· Introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

· Introdurre trombette da stadio

· Introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio

· Introdurre catene

· Introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione

· Introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile

· Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

· Introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica di qualsiasi dimensione

· Introdurre animali di qualsiasi genere e taglia

· Introdurre bastoni per selfie e treppiedi

· Introdurre ombrelli e aste

· Introdurre strumenti musicali

· Introdurre penne e puntatori laser

· Introdurre droni e aeroplani telecomandati

· Introdurre apparecchiature per la registrazione audio/video

· Introdurre macchine fotografiche professionali e semiprofessionali

· Introdurre videocamere, Go-Pro, iPad e tablet

· Introdurre biciclette, skateboard, pattini e overboard

· Introdurre tende e sacchi a pelo

· Introdurre tutti gli altri oggetti atti a offendere

· Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

· Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento;

· Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

· Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

· Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;

· Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

Comments

comments