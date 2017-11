U2, la tracklist e la copertina del nuovo album Songs Of Experience

“Songs Of Experience“, il quattordicesimo album degli U2, sarà dato alle stampe il prossimo 1 dicembre. Mentre l’attesa, tra ritardi nella pubblicazione e singoli rilasciati con sapiente frequenza, si fa sempre più spasmodica tra i fan, Bono e soci hanno rivelato artwork e tracklist della nuova fatica in studio.

La copertina, firmata come da tradizione da Anton Corbijn , continua sulla scia di “Songs Of Innocence” e ritrae in un elegante bianco e nero Eli Hewson e Sian Evans, rispettivamente il figlio minore di Bono e la figlia di The Edge. “Songs Of Experience” sarà disponibile nei formati cd, vinile, digital download e deluxe edition. Oltre a queste informazioni, gli U2 hanno rilasciato anche un nuovo singolo estratto dall’ultimo lavoro, “Get Out of Your Own Way“:

Come se non bastasse, la band irlandese ha rivelato le prime date dell'”eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018“, che toccheranno (per ora) il Nord America dal 2 maggio al 29 giugno del prossimo anno.

U2 – Songs Of Experience – La tracklist e la copertina

1. Love Is All We Have Left

2. Lights of Home

3. You’re The Best Thing About Me

4. Get Out of Your Own Way

5. American Soul

6. Summer of Love

7. Red Flag Day

8. The Showman (Little More Better)

9. The Little Things That Give You Away

10. Landlady

11. The Blackout

12. Love Is Bigger Than Anything in Its Way

13. 13 (There is a Light)

