U2, la scaletta e i video della prima data del tour 2017

Ha preso il via il The Joshua Tree Tour 2017 degli U2, con la prima data che si è appena conclusa a Vancouver, in Canada, il 12 maggio 2017.

Lo show non ha deluso le attese e la band irlandese si è dimostrata in grande forma, sia esecutiva, sia per la scaletta proposta (con alcuni brani che non venivano eseguiti live da più di vent’anni). Sulla scenografia, gli U2 ci hanno da sempre abituati bene, e come per il tour precedente viene riproposta la scelta di un video wall gigantesco alle spalle della band che, in questo caso, ha trasmesso per buona parte dello show immagini legate alla storia del gruppo.

In attesa delle date italiane in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 15 e 16 luglio 2017, i fan di tutto il mondo hanno avuto un assaggio di quello che li attenderà, con uno show diviso in tre parti: una prima parte dedicata alle canzoni della primissima parte della carriera degli U2, una seconda parte dedicata integralmente a the Joshua Tree per celebrarne il trentennale dall’uscita e un’ultima parte incentrata sui brani più recenti.

La band di Bono e soci ha eseguito anche un inedito, dal titolo ‘The little things that give you away’, quasi certamente inclusa nel prossimo album della band irlandese.

U2, la scaletta del The Joshua Tree Tour 2017

Sunday Bloody Sunday

New Year’s Day

A Sort Of Homecoming

MLK/Pride

Where The Streets Have No Name

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

With Or Without You

Bullet The Blue Sky

Running To Stand Still

Red Hill Mining Town

In God’s Country

Trip Through Your Wires

One Tree Hill

Exit

Mothers Of The Disappeared

Beautiful Day

Elevation

Ultraviolet

One

Miss Sarajevo

The Little Things That Give You Away (inedito)

