Dopo settimane di rumors e voci di corridoio, finalmente è arrivata la conferma: gli U2 porteranno il loro eXPERIENCE+iNNOCENCE Tour 2018 anche in Italia per due date al Mediolanum Forum di Assago (MI), per la precisione l’11 e il 12 ottobre 2018.

L’annuncio degli show italiani della band irlandese arriva contestualmente a quello della tournée europea, che partirà il prossimo 31 agosto da Berlino, per poi passare appunto in terra nostrana e toccare infine la Gran Bretagna, con una tappa a Manchester il 19 ottobre e a Londra il 23 ottobre, e l’Irlanda, con due show a Belfast e a Dublino che saranno annunciati a breve.

Dopo il successo del Joshua Tree Tour, che ricordiamo ha fatto tappa allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso 15 e 16 luglio, Bono e soci sono quindi pronti a proporre i brani contenuti nel più recente “Songs of Experience“, ultimo disco dei Nostri pubblicato a dicembre 2017.

La nuova produzione dell’eXPERIENCE+iNNOCENCE Tour sarà come sempre spettacolare, con un palco visibile a 360°, un impianto audio all’avanguardia e uno schermo LED ad altissima definizione (con una risoluzione superiore di nove volte a quella dello schermo presente nel tour del 2015).

U2 tour 2018, le date dei concerti

11-12 ottobre 2018 – Mediolanum Forum Assago (MI)

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 26 gennaio 2018 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati (sarà possibile acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per persona).

Gli iscritti al fan club U2.com avranno l’opportunità di acquistare i biglietti in anticipo a partire dalle ore 10.00 di giovedì 18 gennaio fino alle ore 17.00 di sabato 20.

Inoltre, i fan che hanno pre-ordinato l’album Songs of Experience, prima del 30 novembre 2017 e negli store che hanno preso parte all’iniziativa, avranno l’opportunità di partecipare alla pre-sale degli show in Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Italia, Irlanda e Olanda. I fan riceveranno un codice speciale che consentirà loro l’accesso per partecipare alla prevendita limitata dei biglietti a partire dalle ore 9.00 di lunedì 22 gennaio fino alle ore 17:00 di mercoledì 24 gennaio (l’acquisto del biglietto non è garantito e si possono acquistare fino a un massimo di 2 biglietti per persona).

Gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it potranno accedere alla pre-sale a partire dalle ore 9.00 di giovedì 25 gennaio 2018 fino alle ore 17:00 dello stesso giorno.

Comments

comments