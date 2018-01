U2 tour 2018, i prezzi dei biglietti dei concerti di Milano

Dopo l’annuncio del ritorno degli U2 in Italia con due date al Mediolanum Forum di Assago (MI), l’11 e 12 ottobre 2018 per presentare live il loro eXPERIENCE+iNNOCENCE Tour 2018, sono usciti oggi i prezzi dei biglietti per assistere al concerto della band irlandese. Di seguito i settori disponibili e i prezzi comprensivi dei diritti di prevendita.

U2 tour 2018, i prezzi dei biglietti

Primo Settore Numerato

Prezzo: € 224,25

Secondo Settore Numerato

Prezzo: € 120,75

Parterre in Piedi

Prezzo: € 86,25

Terzo Settore Numerato

Prezzo: € 86,25

Terzo Settore Numerato Visione Limitata

Prezzo: € 86,25

Quarto Settore Numerato Visione Limitata

Prezzo: € 40,25

Saranno disponibili anche dei pacchetti per questo evento:

Red Zone Package

Prezzo: € 325

Gold Hot Ticket di primo settore

Prezzo: € 329

Silver Hot Ticket di secondo settore

Prezzo: € 220

Vip Party Package

Prezzo: € 509

I prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 26 gennaio 2018 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati (sarà possibile acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per persona).

Gli iscritti al fan club U2.com avranno l’opportunità di acquistare i biglietti in anticipo a partire dalle ore 10.00 di giovedì 18 gennaio fino alle ore 17.00 di sabato 20.

Gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it potranno accedere alla pre-sale a partire dalle ore 9.00 di giovedì 25 gennaio 2018 fino alle ore 17:00 dello stesso giorno.

