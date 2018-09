Da Ultimo agli Urban Strangers: tutte le promesse da mantenere

Sguardo fisso verso un nuovo periodo musicale, in bilico tra l’ultimo assaggio di estate e l’inizio di un’altra stagione. Diamo uno sguardo ai progetti più interessanti tra chi sgomita ancora per farsi largo sui palcoscenici più importanti.

Tornano a farsi sentire i KuTso con la loro “Uno + Una”, un brano che spinge e tanto sul suo sound quasi vendittiano mentre la voce di Gabbianelli racconta quella che sembra essere una delle tante storie d’amore comuni a tutti. Un rapporto tra scenate e sentimenti che descrive pagine già lette ma rivisitate con l’alternative rock dei romani.

Ancora in cerca invece del loro posto nel mondo, gli Urban Strangers si ripresentano davanti al grande pubblico con “Non andrò via”. La perseveranza nella coesione tra beat elettronico e simil-falsetto non dà al momento grandi garanzie. C’è un passo in avanti rispetto ai lavori passati, ma ad oggi facciamo i conti qualcosa di molto vicino ad un esperimento non riuscito a pieno.

Agosto è ormai alle spalle ma i Delta V provano a riavvolgere il nastro con un brano tutto ricordi. La loro “Domeniche d’agosto” racconta dei momenti passati nella spensieratezza dell’adolescenza: un pezzo in pieno elettro pop sferzato dalle tonalità di Marti, al microfono scandita dal synth. Un buon prodotto per gli amanti del genere, non proprio il singolo della vita per il pubblico italiano.

Ultimo si sta trasformando pian piano da rivelazione a certezza del nostro panorama musicale. Con la sua “Cascare nei tuoi occhi” sceglie la strada del blues e lo fa con grande consapevolezza e soprattutto con risultati di spessore. Matcha nel migliore dei modi ritmo e vocalità, sfornando un altro grande brano da applausi.

