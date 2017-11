Dopo il concerto dello scorso giugno al Labirinto della Masone (Fontanellato, PR), gli Ulver tornano in Italia per tre nuove date: il 22 novembre a Milano (Santeria Social Club), il 23 novembre a Roma (Quirinetta) e il 24 novembre a Ravenna (Artificerie Almagià).

La formazione norvegese ha pubblicato a sorpresa l’EP “Sic Transit Gloria Mundi”, che include tre brani rimasti fuori da “The Assassination of Julius Caesar”, tra cui l’inusuale cover di “The Power of Love” dei Frankie Goes To Hollywood. L’ultimo full-length degli Ulver, dato alle stampe lo scorso aprile, è un lavoro complesso che vede la band sondare nuove sonorità, dirigendosi verso suoni più aperti e quasi pop, pur senza dimenticare l’anima dark-wave che li caratterizza.

Nati nel 1992 a Oslo, gli Ulver (“lupi” in norvegese) hanno sempre saputo rinnovarsi e rimanere dinamici, diventando dapprima un pilastro del black metal, poi di quello più avanguardista. Fino alla decisione di cambiare totalmente pelle, passando per folk, ambient e trip-hop, sconfinando nell’elettronica e nel prog, e arrivando ad abbracciare nel loro sound anche echi di musica da camera.

Ulver tour 2017, le date dei concerti

with special guest Stian Westerhus

Mercoledì 22 Novembre 2017

Milano – Santeria Social Club

Viale Toscana, 31

apertura porte ore 20.30 inizio concerto ore 21.00

prezzo del biglietto: 23 Euro + diritti di prevendita

biglietti in vendita su mailticket.it, prevendite già attive

Giovedì 23 Novembre 2017

Roma – Quirinetta

Via Marco Minghetti, 5

apertura porte ore 20.30 inizio concerto ore 21.00

prezzo del biglietto: 23 Euro + diritti di prevendita

biglietti in vendita su booking.viteculture.com, prevendite già attive

Venerdì 24 Novembre 2017

Ravenna – Artificerie Almagià

Transmissions Festival

Via dell’Almagià, 50

apertura porte ore 20.30 inizio concerto ore 21.00

prezzo del biglietto:

20 Euro + diritti di prevendita

22 Euro in cassa la sera del concerto

biglietti in vendita su vivaticket.it, prevendite già attive

