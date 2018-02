Underoath tour 2018, due concerti in Italia a giugno

Dopo la reunion e il recente annuncio della pubblicazione di un nuovo lavoro in studio, intitolato “Erase Me” e previsto in uscita per il prossimo 6 aprile, gli Underoath hanno confermato due tappe italiane.

La band metalcore/post-hardcore infatti si esibirà il 19 giugno 2018 presso il Zona Roveri di Bologna e il 20 giugno sul palco dei Magazzini Generali di Milano. Ad accompagnarli durante gli show nostrani, i Crossfaith, formazione giapponese electrocore sulla cresta dell’onda non solo nel Paese del Sol Levante.

Underoath tour 2018, le date dei concerti

19 giugno (+ Blessthefall)

Zona Roveri, Bologna

20 giugno

Magazzini Generali, Milano

Apertura porte: t.b.a.

Inizio concerto: t.b.a.

Prezzo del biglietto in prevendita (per il concerto di Bologna): 28€ + d.d.p.

Biglietti in vendita da venerdì 2 marzo alle ore 10:00 sul circuito Ticketone.

