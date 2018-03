UR-KESTRA, jazz d’alta quota live domani al Blue Note di Milano

Dai monti al Blue Note, la UR-KESTRA scende in città per il suo secondo live, domani, martedì 27 marzo, dalle 21.00, nel tempietto milanese del jazz.

Sbocciato sotto l’egida del progetto UR, giovane etichetta discografica nata a fine 2015 da un’idea di Gabriele Boggio Ferraris (vibrafonista jazz milanese), il progetto comprende Massimiliano Milesi (sax), Gabriele Boggio Ferraris (vibrafono), Andrea Baronchelli (trombone), Luca Pissavini (basso), Michele Bonifati (chitarra), Filippo Sala (batteria).

Sei amici, sei compagni di viaggio, tutti provenienti dalle più svariate esperienze musicali, ma appartenenti a pieno titolo alle nuove leve del Jazz italiano e molto attivi – sia come compositori, che in veste di esecutori – nelle collaborazioni con alcuni degli artisti più in vista del panorama nazionale ed internazionale: da Tino Tracanna a Paolo Fresu, da Dave Douglas a Roy Paci, da Peter Brötzman a Wayne Horwitz.

Riunitosi in occasione della prima residenza artistica a firma UR Records, svoltasi lo scorso agosto in alta quota, nel cuore delle Alpi Orobiche, al roccolo di Corte sopra Valcanale di Ardesio, il collettivo propone musica interamente originale, composta da tutti i suoi membri.

“Partendo dall’esperienza delle “Folk Song” di Luciano Berio, la musica della UR-KESTRA catalizza diversi linguaggi musicali provenienti da svariate etnie. Il viaggio musicale va a toccare tutti e cinque i continenti, da Bali ad Israele, dall’Ungheria al Giappone“, raccontano. “Le diverse sonorità, poi, vengono sintetizzate attraverso il linguaggio del Jazz contemporaneo e la sua naturale predisposizione alla commistione tra i generi più svariati, dal rock alle musiche balcaniche, dalla world music alla musica contemporanea più sperimentale“.

In attesa dell’annuncio di altre date live e dell’usicta discografica, di cui ancora non si conoscono le tempistiche, il concerto sarà un’occasione unica, per ora, per tuffarsi nel complesso e affascinante mondo musicale della UR-KESTRA.

Biglietti disponibili sul sito del Blue Note e in cassa la sera dell’evento.

