Valerie June tour 2017, un concerto a Milano il 23 luglio

Posto unico in piedi – 15 euro + d.p. (tessera Arci non obbligatoria).

Sul palco con Valerie – chitarra, banjo e voce – la band e i brani tratti dai due dischi di cui sopra: “Cosmic ethereal heart music” , per un viaggio dentro e fuori dal tempo.

Uscito a ben quattro anni dal disco d’esordio, “Pushin’ Against A Stone”, il nuovo lavoro ne conferma il talento adamantino, estendendo la ricerca musicale iniziata nel 2013 dalle radici alla contemporaneità della musica black .

Sarà l’unica data italiana di Valerie June quella del 23 luglio 2017 al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) . Un’occasione imperdibile per gli aficionados della cantautrice di Memphis, tornata sulle scene a marzo di quest’anno con il nuovo “The Order Of Time”.

