Vasco Rossi, Modena Park sarà trasmesso nei cinema e nei palazzetti

Dopo il record dei 220 mila biglietti venduti, gli organizzatori di Modena Park hanno annunciato che il concerto di Vasco Rossi sarà trasmesso in diretta in tutta Italia.

La sera del primo luglio lo show verrà proiettato, a partire dalle 20:00 (un’ora prima dell’inizio), in ben 140 sale cinematografiche sparse nel nostro Paese a cui si aggiungono 20 palazzetti, come dichiarato dall’organizzatore Giuliano Gelsi della Worldlive Entertainment.

L’iniziativa sarà certamente vista di buon occhio da tutti i fan dell’artista che non sono riusciti a comprare il biglietto per questo storico evento. Avanza, inoltre, l’ipotesi di una diretta con maxischermo sulla spiaggia di Rimini, sulla quale non sono però ancora giunte conferme ufficiali.

L’elenco dei cinema e dei palazzetti aderenti dovrebbero essere disponibili dal primo giugno, giorno in cui dovrebbe essere avviata anche la vendita del biglietti, sul circuito VivaTicket.

Comments

comments