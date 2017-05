Tutto esaurito a Modena Park, saranno in 220.000 per Vasco Rossi

Quello di Vasco del 1 luglio 2017 sarà un concerto da record : si tratta infatti dell’evento di un singolo musicista con il maggior numero di paganti della storia . Nella classifica di tutti i tempi, il primo posto era occupato dagli A-ha, che detenevano il primato per uno show svoltosi in Brasile nel 1991.

Questa mattina VivaTicket – la società alla quale è stata affidata la vendita dei tagliandi – ha annunciato che tutti i biglietti per il maxi concerto di Vasco Rossi sono terminati . Da quanto comunicato nei giorni scorsi, la capienza dell’area che ospiterà l’evento è stata portata a 220.000 persone . Modena Park 2017 quindi è ufficialmente sold-out .

