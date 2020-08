Vasco Rossi, COLPA D’ALFREDO è la terza uscita per la serie celebrativa R>PLAY

La Sony Music onora la terza fatica discografica di Vasco Rossi “COLPA D’ALFREDO” uscito nel 1980 sotto l’etichetta Targa – con una special edition da collezione della serie celebrativa R>PLAY, onorando i 40 anni dalla pubblicazione dei suoi album e che ha visto, come prima uscita, una nuova pubblicazione del suo primo album “…ma cosa vuoi che sia una canzone…”, seguita da “Non siamo mica gli Americani!”, per i quali è stato creato un logo apposta..

Per la prima volta apparirà con la copertina come era stata ideata e voluta all’epoca da Vasco: la foto con l’occhio nero e il viso livido,come se fosse stato picchiato. Nella copertina originale, per decisione del discografico, l’immagine era stata usata sul retro e sul fronte c’era una foto dello stesso shooting ma Vasco era di spalle.

“COLPA D’ALFREDO – R>PLAY Edition 40th” esce in un prestigioso COFANETTO DELUXE da collezione, in edizione limitata numerata, e includerà l’LP, il 45 giri “Non l’hai mica capito/Asilo Republic”, il CD e la musicassetta, il tutto rimasterizzato da Maurizio Biancani a 24bit/192Khz, la migliore definizione attualmente possibile, partendo dei nastri master analogici di studio.

“COLPA D’ALFREDO – R>PLAY Edition 40th” avrà al suo interno un libro cartonato, scritto dal giornalista e critico musicale Marco Mangiarotti. Ci saranno anedotti e racconti dello stesso Vasco e le testimonianze dei musicisti che hanno partecipato all’album, con molte foto e contenuti inediti ed esclusivi. Anche questa volta, ci sarà anche un gadget che riproduce una parte della copertina (stavolta si tratta della maschera di cartone del viso di Vasco con l’occhio nero).

Il cofanetto riproduce le grafiche fedelmente in ogni sua parte come quelle che furono nel 1980.

Da giovedì 6 agosto in preorder al link

https://smi.lnk.to/VASCOROSSI_COLPADALFREDO

La bellissima novità di quest’anno è il video in animazione di “Anima fragile”, un cortometraggio per omaggiare una delle canzoni più amate di Vasco e che sarà pubblicato in autunno. All’epoca della pubblicazione dell’album “Colpa d’Alfredo”, non era stato prodotto alcun video. Il lavoro è scritto e diretto da Arturo Bertusi, disegnato da Rosanna Mezzanotte e prodotto da Chiaroscuro Creative, che ha curato la progettazione e la grafica del cofanetto e che da tanti anni si occupa dei progetti editoriali e dell’immagine di Vasco. Il video sarà disponibile anche in download tramite il QR Code contenuto nel cofanetto.

