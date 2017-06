Vasco Rossi, rivelati i brani della scaletta di Modena Park 2017

Cresce sempre di più l’attesa per Modena Park, il concerto evento che Vasco Rossi terrà sabato 1 luglio 2017 al Parco E. Ferrari di Modena.

Pochi giorni fa, in un post pubblicato sulla pagina Facebook “Vasco Rossi – Modena Park“, sono stati resi noti i titoli dei brani che l’artista ha provato a Castellaneta.

Chiaramente la scaletta non è ufficiale, ma è probabile che molti di questi brani verranno suonati da Vasco Rossi il prossimo 1 luglio.

Vasco Rossi – Scaletta – Modena Park 2017

Blasco Rossi

Alibi

Non mi va

Ieri ho sgozzato mio figlio

Medley rock 2015 (Delusa, T’immagini, Mi piaci perchè, Gioca con me) + Stasera, Sono ancora in coma e Rock’n’roll show

Jenny è pazza, Silvia, La nostra relazione (Vasco accompagnato solo dal pianoforte)

Bollicine

Ogni volta

Splendida giornata

Cosa vuoi da me

Come nelle favole

Siamo soli

Liberi liberi

Vivere una favola

Ultimo domicilio conosciuto

Rewind

Vivere

Ti taglio la gola

Anima fragile

Sono innocente ma

