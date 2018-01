Vasco Rossi tour 2018, annunciata la data zero a Lignano Sabbiadoro

Dopo l’annuncio del Vascononstop Live Tour 2018, che toccherà gli stadi di tutta Italia a partire dall’1 giugno con la doppia data a Torino, Vasco ha confermato oggi che la data zero della sua tournée estiva si terrà domenica 27 maggio a Lignano Sabbiadoro.

Un’occasione ghiotta per tutti gli ammiratori del Blasco, e in particolare per gli iscritti al fan club dell’artista, che avranno l’opportunità di assistere al soundcheck proprio a Lignano un paio di giorni prima dello show.

Vasco Rossi tour 2018

Domenica 27 maggio 2018

Stadio Comunale G. Teghil – Lignano Sabbiadoro

Prato Gold: € 72,45

Prato: € 60,38

Tribuna Numerata: € 72,45

Tribuna Non Numerata: € 48,30

I biglietti sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al fan club dalle ore 10.00 di giovedì 1 febbraio alle ore 09.00 di venerdì 2 febbraio sul sito di Vivaticket. La vendita generale inizia invece dalle ore 10.00 del 2 febbraio.

Comments

comments