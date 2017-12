Vasco Rossi tour 2018, le date dei concerti

Sono state finalmente annunciate in anteprima sulla pagina Facebook del Blasco Fanclub le date del tour che vedrà Vasco Rossi impegnato negli stadi della Penisola. Il Vascononstop live 2018 infatti partirà da Torino il 1 giugno del prossimo anno per poi terminare a Messina il 21 giugno.

Il cantautore di Zocca, con oltre 220.000 biglietti venduti per il Modena Park 2017, ha ottenuto il record mondiale di spettatori paganti per un singolo concerto, superando un primato appartenente agli A-ha, che nel 1991 a Rio De Janeiro riunirono 198.000 paganti, ma nonostante questo, non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Vasco Rossi tour 2018

01 Giugno Torino – Stadio Olimpico

02 Giugno Torino – Stadio Olimpico

06 Giugno Padova – Stadio Euganeo

07 Giugno Padova – Stadio Euganeo

11 Giugno Roma – Stadio Olimpico

12 Giugno Roma – Stadio Olimpico

16 Giugno Bari – Stadio San Nicola

17 Giugno Bari – Stadio San Nicola

21 Giugno Messina – Stadio San Filippo

Prevendita esclusiva anticipata per Il Blasco Fanclub mercoledì 13 dicembre a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 12:00 di giovedi 14 dicembre.

Apertura vendita generale giovedì 14 dicembre alle ore 13.00.

Biglietti disponibili su Vivaticket al seguente link: vascononstop.vivaticket.it

