Vasco Rossi tour 2018, i prezzi dei biglietti

Partirà il 1 giugno 2018 il Vascononstop live, il tour che vedrà nuovamente impegnato Vasco Rossi negli stadi italiani. Dopo aver venduto oltre 220 mila biglietti per il mega evento a Modena Park, Vasco è pronto a ripartire così come gli stessi fan che avranno ben nove occasioni per rivedere dal vivo il Blasco. Di seguito, i prezzi dei biglietti.

Vasco tour stadi 2018, prezzi biglietti

1 e 2 giugno: Torino, Stadio Olimpico

Prato gold € 96,60

Prato € 78,49

Tribuna ovest € 96,60

Distinti est€ 78,49

Distinti est terzo livello € 54,,34

Curva nord € 50,72

Diversamente abili € 50,72

6 e 7 giugno: Padova, Stadio Euganeo

Prato gold € 96,60

Prato € 78.49

Tribuna gold numerata € 108,68

Tribuna centrale ovest numerata € 84,53

Tribuna centrale est numerata € 84,53

Tribuna fattori non numerata € 62,79

Gradinata ovest numerata € 54,34

Gradinata est numerata € 54,34

Tribuna ovest visione limitata € 48,30

Tribuna est visione limitata € 48,30

Curva nord non numerata € 54,34

Diversamente abili € 42

11 e 12 giugno: Roma, Stadio Olimpico

Prato gold € 96,60

Prato € 78,49

Tribuna monte Mario centrale numerata € 108,68

Tribuna monte Mario € 78,49

Distinti nord ovest € 60,38

Distinti sud ovest € 60,38

Curva nord € 48,30

Curva sud € 48,30

Diversamente abili € 48,30

16 e 17 giugno: Bari, Stadio San Nicola

Prato gold € 90,56

Prato € 72,45

Tribuna ovest numerata € 72,45

Tribuna est non numerata € 48,30

Curva sud non numerata € 44,68

Diversamente abili € 44,68

21 giugno: Messina, Stadio San Filippo

Prato gold RATO GOLD € 96,60

Prato RATO € 78,49

Tribuna gold numerata € 96,60

Tribuna A numerata € 72,45

Tribuna B non numerata € 72,45

Tribuna C non numerata € 48,30

Settore ospiti non numerato € 48,30

Diversamente abili € 48,30

