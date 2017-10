Il rap italiano sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. I rapper nostrani stanno dominando qualsiasi tipo di classifica: da quelle streaming fino alle classifiche Fimi. E come se non bastasse, anche le pubblicità hanno iniziato a scegliere come testimonial i rapper, sono recenti infatti gli spot con protagonisti Fabri Fibra e Ghali.

Inoltre, grazie all’avvento dei social network e ai continui post e stories su Instagram, sappiamo quasi tutto delle loro vite: macchine, ville, fidanzate e chi più ne ha ne metta. Ma se siete curiosi di sapere i veri nomi dei rapper italiani, la lista che trovate di seguito farà sicuramente al caso vostro.

I veri nomi dei rapper italiani

Achille Lauro – Lauro De Marinis

Baby K – Claudia Judith Nahum

Bassi Maestro – Davide Bassi

Big Fish – Massimiliano Dagani

Briga – Mattia Bellegrandi

Caneda – Raffaele Canu

Caparezza – Michele Salvemini

Charlie Charles – Paolo Alberto Monachetti

Chief – Agostino Migliore

Claver Gold – Daycol Orsini

Clementino – Clemente Maccaro

Coez – Silvano Albanese

Dargen D’Amico – Jacopo D’Amico

Danti – Daniele Lazzarin

Deleterio – PierMarco Giannotti

Denny LaHome – Danesio Angeloni

Dj Harsh – Daniele Negri

Dj Shablo – Pablo Miguel Lombroni Capalbo

Don Joe – Luigi Florio

El Raton – Manuel Zappadu

Emis Killa – Emiliano Rudolf Giambelli

En?gma – Francesco Marcello Siano

Ensi – Jari Ivan Vella

Entics – Cristiano Zuncheddu

Fabri Fibra – Fabrizio Tarducci

Fedez – Federico Leonardo Lucia

Frankie Hi-Nrg – Francesco Di Gesù

Fred De Palma – Federico Palana

Fritz Da Cat – Alessandro Civitelli

Gel – Corrado Ferrarese

Gemitaiz – Davide De Luca

Ghali – Ghali Amdouni

Ghemon – Gianluca Picariello

Grido – Luca Aleotti

Guè Pequeno – Cosimo Fini

Hyst – Tayo Yamanouchi

Inoki – Fabiano Ballarin

J-Ax – Alessandro Aleotti

Jake La Furia – Francesco Vigorelli

Jake The Smoker – Giacomo Giuseppe Romano

Jamil – Jamil Sapio

Kaos One – Marco Fiorito

Lazza – Jacopo Lazzarini

Low Low – Giulio Elia Sabatello

Luchè – Luca Imprudente

Lucci – Raffaele Lucci

Madman – Pierfrancesco Botrugno

Marracash – Fabio Bartolo Rizzo

Mecna – Corrado Grilli

Mistaman – Alessandro Gomiero

Mondo Marcio – Gianmarco Marcello

Moreno – Moreno Donadoni

Mostro – Giorgio Ferrario

Murubutu – Alessio Mariani

Nerone – Massimiliano Figlia

Nesli – Francesco Tarducci

Nex Cassel – Francesco Nardo

Nitro – Nicola Albera

Ntò – Antonio Riccardi

Piotta – Tommaso Zanello

Raige – Alex Andrea Vella

Rancore – Tarek Iurcich

Rasy Kilo – Riccardo Puggioni

Rayden – Marco Richetto

Rkomi – Mirko Martorana

Rocco Hunt – Rocco Pagliarulo

Roofio – Riccardo Garifo

Salmo – Maurizio Pisciottu

Sfera Ebbasta – Gionata Boschetti

Shade – Vito Ventura

Sick Luke – Luke Barker

Space One – Piergiorgio Severi

Tormento – Massimiliano Cellamaro

Vacca – Alessandro Vacca

Vincenzo da Via Anfossi – Vincenzo De Cesare

La lista è in continuo aggiornamento.

