Veronica Marchi, il 6 gennaio a Jesolo l’ultima data del tour

“Finita la lunga scalinata che mi porta verso le telecamere sono serena, un po’ confusa ma serena. Ognuno lotta per ciò che sente, io adesso ricomincio da qui.” : così Veronica si è espressa una volta lontana dai riflettori televisivi. Accompagnata da Maddalena Fasoli al violino e Nelide Bandello alle percussioni, il 6 gennaio la cantautrice si esibirà al CineTeatro Vivaldi di Jesolo : si tratterà dell’ultima data della tournée invernale.

Negli scorsi mesi abbiamo avuto modo di conoscere Veronica Marchi grazie alla decima edizione di X Factor , che a breve chiuderà il suo tour a Jesolo, il 6 gennaio 2017. Il programma l’ha vista esibirsi fino alla Home Visit, sotto la guida di Manuel Agnelli. A colpire pubblico e giudici, una personalissima versione di “Walk” dei Foo Fighters, e di “Hyperballad” di Björk. La tournée acustica, “Io e Veronica Tour”, ha preso il via lo scorso trenta ottobre, seguita dalla pubblicazione del singolo “Il tè dei matti” . Il brano rispecchia e cattura la vita di una ragazza di 30 anni , che lavora in piccolo ufficio contabile e si trova nel contempo a dover fare i conti con la propria vita, tra insoddisfazione e quell’eccessiva gentilezza che porta all’implosione.

