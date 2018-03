Villa Manin Estate 2018, gli artisti confermati

La grande musica italiana torna a Villa Manin, teatro di alcuni dei più importanti concerti del Nordest negli ultimi anni (Kiss, Foo Fighters, Iron Maiden). Quattro le serate ad oggi programmate, tutte nel mese di luglio.

Ad aprire le danze sarà il 6 luglio Francesco Gabbani che, dopo un 2017 da primadonna (trionfò a Sanremo con Occidentali’s Karma), sarà di nuovo in tour. Pochi giorni dopo, l’11, sarà invece il turno del trio Nek Max Renga, anch’essi in tour la prossima estate dopo la tournée nei palasport di inizio anno, come Gianni Morandi, che invece si esibirà il 14. A chiudere la lineup è Ermal Meta, fresco vincitore di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro, che sarà a Villa Manin nella serata del 23 luglio.

Di seguito la lineup (biglietti in vendita dal 21 marzo):

Villa Manin estate 2018

6 luglio – Francesco Gabbani

11 luglio – Nek Max Renga

14 luglio – Gianni Morandi

23 luglio – Ermal Meta

Comments

comments