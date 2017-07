Virgin Radio Italy, oggi l’anniversario dei dieci anni di vita

L’anniversario dei dieci anni di vita sulle frequenze radiofoniche italiane, Virgin Radio l’ha voluto festeggiare in grande, in particolare con una presenza capillare nei principali eventi rock live dell’estate 2017.

Ce ne siamo accorti un po’ tutti, soprattutto chi era presente ad eventi come l’unica data italiana del tour dei Guns N’ Roses ad Imola, agli iDays di Monza o al Firenze Rocks.

La radio che ha fatto dello “style rock” il proprio motto è infatti approdata in Italia il 12 luglio 2007 e in questi dieci anni è stata capace di ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama radiofonico nazionale raggiungendo, ad oggi, una media di 2 milioni e mezzo di ascoltatori quotidiani.

Passata recentemente al gruppo Mediaset assieme a Radio 105 e Radio 101, Virgin Radio sarà protagonista di uno speciale dedicato al suo decimo compleanno oggi, in seconda serata, su Italia uno, mentre è già stato annunciato il suo ritorno in televisione con una programmazione dedicata sul canale di Italia due nella fascia notturna.

La redazione di Music Attitude augura a tutto lo staff di Virgin Radio un buon compleanno!

Il video celebrativo dei dieci anni di Virgin Radio Italy:

