L’estate alla Visarno Arena, la presentazione dei festival di Firenze

L’estate alla Visarno Arena si preannuncia bollente: Firenze ospiterà ben tre festival, Firenze Rocks, Firenze Summer Festival e Decibel Open Air, presentati oggi nella Sala di Cosimo I a Palazzo Vecchio. Tra i partecipanti, il Sindaco Dario Nardella, Roberto De Luca di Live Nation Italia, Carlo Meli, dell’Ippodromo del Visarno, Alessandro Bellucci della Visarno Arena, Daniele Ferrazzano di Decibel Eventi e Ringo, di Virgin Radio.

La sala della conferenza è affollatissima, e il primo a prendere parola è il Sindaco Nardella, che sottolinea come il Parco delle Cascine sia il parco urbano più grande d’Italia; l’intera area delle Cascine sarà resa pedonale in occasione degli eventi, e per i partecipanti sarà disponibile il parcheggio scambiatore Villa Costanza (Firenze Scandicci), che dall’uscita dell’autostrada permetterà di raggiungere la location in tram con solo 1,20 €. Ai parcheggi di Firenze si avrà lo sconto del 20%, e in prossimità dell’Arena saranno comunque posizionati parcheggi per moto e bici. “Firenze si propone come la capitale italiana del rock di quest’anno”, ha dichiarato il Sindaco.

Il primo degli eventi in programma sarà il 14 giugno, l’atteso concerto dei Radiohead, e a seguire ci saranno Aerosmith, Placebo, Eddie Vedder, Cranberries, Glen Hansard, System Of A Down, Prophets Of Rage, Chemical Brothers, The XX, Jamiroquai e infine Arcade Fire, il 18 luglio. Al momento i biglietti venduti per tutti e tre i festival in programma sono 180.000, di cui 40.000 soltanto per i Radiohead e 38.000 per Eddie Vedder. Del totale, 115.00 biglietti sono per il Firenze Rocks. Circa 35.000 sono i biglietti venduti in Toscana, mentre il resto si divide tra Italia ma anche Europa; del totale, il 12% sono stati acquistati in Lombardia, e il 14% in Emilia Romagna.

Per Roberto De Luca si tratta di un ritorno ai festival, dopo averne organizzati 15 (Imola, Venezia e Rho) e dopo una pausa di quattro anni. Il primo contatto con la Visarno Arena, per valutarne l’utilizzo come location, risale al 2015: da allora sono stati fatti svariati investimenti, per creare non soltanto un festival, il Firenze Rocks, ma per garantire un nuovo appuntamento fisso nell’estate italiana dei festival.

Orari dei concerti

Ogni giorno saranno cinque gli artisti sul palco, e gli orari saranno sempre i seguenti: apertura cancelli tra le 12 e le 12.30 (tranne Decibel Open Air, che aprirà alle ore 18), primo gruppo della giornata tra le 16.30 e le 17 e headliner alle 21.30. L’unica eccezione sarà Eddie Vedder, che calcherà le scene alle 22.30: prima si terrà la festa patronale di Firenze, e il relativo spettacolo di fuochi d’artificio.

Tutte le informazioni utili

I concerti di Radiohead e Firenze Rocks saranno tutti a posto unico (capienza 50.000 spettatori), mentre per gli altri eventi saranno disponibili anche posti in gradinata, a sedere (capienza 13.000 spettatori)

In Piazza delle Cascine saranno collocate le casse, e il cambio delle prenotazioni; sarà anche disponibile il cambio euro/token (tutte le attività commerciali difatti accetteranno soltanto i “tokens” da acquistare presso le casse all’interno e all’esterno della venue).

All’esterno sarà collocato il Villaggio Firenze Rocks, e non mancheranno ovviamente luoghi di ristoro, anche per alimentazioni vegetariana, vegana e per celiaci. Aree apposiite saranno dedicate alle donne incinte, ai bambini (Kinder Garten) e alle persone diversamente abili.

Il guardaroba (essenziale, in quanto sarà vietato introdurre zaini, valigie, bottiglie e lattine (anche aperte), bombolette, ombrelli, aste e selfie stick, utensili, fuochi d’artificio, armi, caschi e altri oggetti potenzialmente pericolosi) sarà affidato alla Fondazione Tommasino Bacciotti, che devolverà i fondi raccolti allo studio, alla cura, all’assistenza e all’informazione sui tumori infantili, in particolare quelli cerebrali.

Come arrivare

La Visarno Arena si trova dentro all’Ippodromo del Visarno, nel Parco delle Cascine, a soli due chilometri dalla Stazione SMN. La chiusura al traffico sarà in occasione del Firenze Rocks (23 giugno Aerosmith, Placebo, Deaf Havana – 24 giugno Eddie Vedder, The Cranberries, Glen Hansard – 25 giugno System Of A Down e Prophets Of Rage) e del concerto di Radiohead, James Blake e Junun (14 giugno): l’area del Parco delle Cascine chiuderà al traffico dalle ore 12; faranno eccezione i bus Ataf del trasporto urbano, i bus City Sightseeing Italy, i veicoli privati con tagliando disabili e per quelli dei residenti. I blocchi saranno situati attivi in via del Fosso Macinante (all’incrocio con viale Fratelli Rosselli), in piazza Puccini (dall’incrocio con via Mercadante) e alla passerella dell’Isolotto.

Per arrivare alla Visarno Arena sono consigliati i mezzi pubblici, su tutti la Tramvia collegata alla Stazione SMN: le fermate “Cascine” e “Paolo Uccello” sono a 5 minuti di cammino dagli ingressi. Il servizio della Tramvia è attivo fino alle 2 di notte nei giorni di venerdì e sabato e fino alle ore 00,30 gli altri giorni.

In autobus, dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella sarà possibile prendere la linea Ataf 17 in direzione Cascine e scendere alla fermata “Cascine”. Tempo medio di percorrenza: 15 minuti.

In bici sarà possibile accedere a tutte le aree chiuse al traffico; vicino al piazzale delle Cascine, a pochi metri dall’ingresso verde sarà situato il parcheggio dedicato.

In moto non si potrà accedere alle aree interdette, ma ci sarà un parcheggio riservato all’inizio di viale Abramo Lincoln, vicino al ponte alla Vittoria.

In taxi il tempo di percorrenza medio è di 7 minuti dalla Stazione Santa Maria Novella (tel. 055 4242 – 055 4390).

Il programma del Firenze Rocks, con tutti gli artisti annunciati e i prezzi dei biglietti, è disponibile qui.

Comments

comments