Che cos’è Volumeet e come funziona

Gestire un fan club è tutt’altro che semplice, e districarsi tra profili social, contatti diretti, follower e quant’altro può rivelarsi spesso più complicato di quanto si possa immaginare. Proprio per questo motivo è nata Volumeet, una piattaforma che permette la gestione e l’organizzazione di fan club di artisti musicali in modo rapido e automatizzato.

Volumeet si rivolge anche e soprattutto ai fan più appassionati, raccogliendo e tenendo traccia di tutto ciò che un artista ha pubblicato sui suoi canali social. Basterà iscriversi alle notifiche dei propri cantanti preferiti e ogni volta che questi ultimi posteranno contenuti su Facebook, Twitter o Instagram, l’utente riceverà un alert per poterli visualizzare in tempo reale. I fan potranno condividere a loro volta foto e contenuti, conoscendo nuove persone con gli stessi gusti musicali.

Volumeet ha introdotto le Volucharts: vere e proprie classifiche, all’interno delle quali è possibile scoprire tutti i numeri delle star del mondo della musica sui social: a seconda delle cifre di “mi piace” e di “followers”, su Volumeet si possono trovare classifiche globali, nazionali, totali o giornaliere. Iscrivendosi alla community, gli utenti più attivi saranno presenti in una classifica dedicata.

Volumeet partecipa al Venture Out New York 2017. Il programma, dedicato alle start-up del settore ICT/Web/Digital a più elevato potenziale di crescita nel breve-medio periodo, ha selezionato Volumeet come una tra le 10 start up italiane che prenderanno parte all’evento.

Comments

comments