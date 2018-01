Vrec Music Label festeggia i dieci anni di attività

L’11 gennaio 2008 nasceva ufficialmente Vrec (Verona Records marchio discografico dell’agenzia Davvero Comunicazione), la cui mission era inizialmente quella di produrre e dare risalto a gruppi ed artisti del veronese, da cui il nome stesso che riprende la sigla della città scaligera. Allora la nascita fu celebrata con un grande evento musicale, e quest’anno la festa per il decimo compleanno non vuole essere da meno viste le ambizioni che l’etichetta, che oggi si chiama Vrec Music Label, nutre non solo come rappresentante della produzione veneta ma anche nazionale dopo la sinergia con la toscana Audioglobe, uno dei principali distributori indipendenti di dischi sul mercato nostrano.

Ecco allora che sabato 3 febbraio si terrà all’interno della rassegna Acusticamente-Veneto Sound, a Verona, una serata ad ingresso libero i cui protagonisti saranno alcuni dei cavalli di razza della scuderia Vrec: Down To Ground, Endless Harmony, Kyras, L’Or (reunion), Methodica e Mistonocivo saliranno sul palco per festeggiare come si deve questo decennale. Presso il Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto (VR), gli artisti si alterneranno dalle ore 21, in versione acustica, presentati da Francesca Cheyenne, popolare conduttrice televisiva e radiofonica e saliranno sul palco con possibili ospiti e “special guest”. Si partirà con i veronesi L’Or, che ebbero l’onore di inaugurare 10 anni fa le pubblicazioni dell’etichetta con il loro “Intimo pensiero”: la band torna su un palco per questa occasione dopo il loro ultimo concerto del 2013.

I Methodica, rappresentati dal loro cantante e fondatore Massimo Piubelli, hanno portato il marchio Vrec in Europa con i loro ultimo lavoro “The Silence of Wisdom”. I trevigiani Down To Ground rappresentano un airplay mainstream internazionale e hanno realizzato il miglior tour italiano di una band Vrec calcando i palchi nelle location più prestigiose: Home Festival, Hydrogen Festival, Rock in Roma, Pistoia Blues, il teatro di Taormina, Stadio Euganeo di Padova e molti altri. I Kyras, con il loro pop radiofonico sono stati il gruppo arrivato ai vertici delle classifiche indipendenti. I giovanissimi Endless Harmony stanno vincendo moltissimi concorsi e sono la promessa più giovane della label. Special guest i grandi Mistonocivo: la storica rock band vicentina con migliaia di copie vendute ed un palmares d’eccezione ha scelto Vrec per pubblicare l’ultimo lavoro “Superego”.

Parallelamente si festeggerà anche il decennale della rassegna, ideata dall’Associazione Artnove, che ha portato a Verona moltissimi artisti di rilievo nazionale e non solo come Ken Hesley, Ian Paice dei Deep Purple, Eugenio Finardi, Omar Pedrini, Dente e moltissimi altri. La rassegna continua anche nei prossimi mesi: sono infatti previsti il prossimo 24 febbraio Fankie Gavin + Alban Fuam & Special Guest, il 24 marzo i The Watch e il 7 aprile i Pink Sonic.

