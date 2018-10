While She Sleeps tour 2019, un concerto in Italia a febbraio

I While She Sleeps hanno annunciato una data italiana per il prossimo anno. La band metalcore, accompagnata per l’occasione da Stray From the Path e Landmvrks, si esibirà sul palco del Zona Roveri di Bologna il 17 febbraio 2019.

È di oggi anche la pubblicazione di un nuovo singolo e del relativo video, intitolato “Anti-Social”. Il brano anticipa inoltre la pubblicazione di “So What?“, quarto disco in studio per i While She Sleeps, previsto in uscita per il 1 marzo 2019. “So What?” arriverà quindi a quasi due anni da ” You Are We“, un lavoro che ha visto un deciso ammorbidirsi della proposta della formazione britannica.

While She Sleeps tour 2019

Domenica 17 febbraio – Zona Roveri, Bologna

Special guests: Stray From the Path + Landmvrks

Biglietti in vendita a partire dal 2 novembre sul circuito Ticketone.

