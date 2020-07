Whoosh!, il ventunesimo album dei Deep Purple esce tra una settimana e noi non stiamo più nella pelle

Tra poco più di una settima, il 7 agosto, uscirà finalmente Whoosh!, il tanto atteso nuovo album, il ventunesimo in studio, dei Deep Purple, il seguito del loro acclamato ultimo album inFinite del 2017 e di NOW What?! del 2013.

Pre-ordina la tua copia QUI.

Anche per Whoosh! continua il sodalizio artistico tra i Deep Purple e produttore degli ultimi due lavori Bob Ezrin, che ha invitato la band a Nashville per scrivere e registrare i brani. Insieme hanno creato l’album più versatile della loro collaborazione.

La band “si è aperta in tutte le direzioni” senza limitazioni, lasciando libera la propria creatività.

“Deep Purple is putting the Deep back into Purple” è stato il gioco di parole nato spontaneo in studio dopo che le prime canzoni. Il significato vero, però, è che la band con il loro produttore hanno voluto subito mettere in chiaro la loro volontà di dare vita a qualcosa che rimanesse nella storia, come solo il vero rock di una volta sapeva fare, esprimendo il loro risentimento per l’attuale situazione nel mondo e rivolgendosi a tutte le generazioni.

Whoosh! è disponibile su CD edizione limitata + DVD Mediabook (che include un’ora di speciale “Roger Glover and Bob Ezrin in conversation” e, per la prima volta, l’esibizione intera al Hellfest del 2017), 2LP + DVD, Boxset in edizione limitata e in digitale.

“Abbiamo inserito tutto ciò che ha fatto sorridere la band e Bob Ezrin. Abbiamo sempre amato fare musica e il lusso di avere un pubblico così fedele.” – Steve Morse

Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse e Don Airey continuano a viaggiare nel mondo dell’hard rock – le trame e le sfumature dei loro recenti album sono qualcosa di unico. Se imposti la riproduzione casuale per l’intero catalogo della band, il risultato è una delle migliori realtà musicali nell’ambito dell’hard rock.

E non sono da meno gli ultimi due lavori inFinite e NOW What ?!, che hanno segnato nuovi record per una delle band più acclamate nella storia del rock.

Le due date previste per il 2020 sono state posticipate al prossimo anno: il 05 luglio 2021 si esibiranno al Bologna Sonic Park, mentre il 19 ottobre 2021 si esibiranno al Forum di Milano. Per maggiori informazioni: http://www.vertigo.co.it/it/ deep-purple

Comments

comments