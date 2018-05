Wind Music Awards 2018, le informazioni della serata

Si terranno lunedì 4 e martedì 5 giugno i Wind Music Awards 2018, evento musicale che viene considerato da molti come l’erede naturale del Festivalbar. Non a caso le due serate si terranno all’Arena di Verona, teatro in passato di diverse tappe finali della rassegna estiva. Confermati alla conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Numerosi gli ospiti che calcheranno il palco nel corso delle due serate, tra i quali spicca la presenza di Claudio Baglioni: reduce dal clamoroso successo di Sanremo, il cantante romano presenterà in quest’occasione il suo nuovo tour che partirà proprio dall’Arena di Verona, con tre concerti il 14, 15 e 16 settembre. Annunciata anche Laura Pausini, che tra poche settimane intraprenderà il suo nuovo tour mondiale, che inizierà con due show al Circo Massimo. Oltre ai due big della musica italiana, saranno presenti anche artisti internazionali come Rita Ora e Mihail.

Di seguito la lista dei nomi confermati per i due giorni (per alcuni è anche stata ufficializzata la serata dell’esibizione):

Wind Music Awards 2018, gli artisti confermati

4 giugno: Baby K, The giornalisti, Ultimo, Laura Pausini, Benji e Fede, Cristina D’Avena, Riki, Francesco Gabbani, Rita Ora.

5 giugno: Mihail, Maneskin, La Rua, Il Volo, Fiorella Mannoia, Max Pezzali – Francesco Renga – Nek, Shade, Federica Carta, Gianna Nannini, Biagio Antonacci, Elisa e Francesco Gabbani.

Da confermare: J-Ax e Fedez, Coez, Sfera Ebbasta, Emma Marrone, Ermal Meta, Zucchero, Giorgia e Ghali.

Comments

comments