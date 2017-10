Wintersun Tour 2017, due date in Italia ad ottobre

I Wintersun si esibiranno oggi e domani in Italia con due tappe da headliner. La band finlandese sarà protagonista di due show a Bologna (Zona Roveri, 1 ottobre) e Roma (Planet Club, 2 ottobre).

Gli scandinavi sono nati nel 2004 come progetto parallelo di Jari Mäenpää degli Ensiferum che, a ridosso della pubblicazione del disco di debutto, ha lasciato la band per entrare a far parte dei Wintersun a tempo pieno. Dopo il successo del primo disco, che li ha portati a pubblicare un live nel 2005 registrato al tedesco Summer Breeze, il seguito “Time I” arriverà ben otto anni dopo, nel 2012: un lavoro travagliato la cui uscita inizialmente prevista per il 2008 è stata slittata più volte.

L’ultimo lavoro, “The Forest Season”, è uscito a luglio 2017 ed è un’opera ispirata alle Quattro Stagioni di Vivaldi. Della durata di 54 minuti, il disco presenta quattro brani della durata media di 13 minuti, ciascuno rappresentante una stagione.

Terminato il minitour europeo, che si chiuderà in Est Europa nella prima decade di ottobre, i Wintersun torneranno ad esibirsi in Europa ad inizio 2018 come band di supporto degli Arch Enemy.

Wintersun, i concerti in Italia di ottobre 2017

1 ottobre – Bologna, Zona Roveri

2 ottobre – Roma, Planet Club

Info:

www.hellfirebooking.com



Comments

comments