WWE live 2017, i biglietti per le tre nuove tappe in Italia a novembre

A poche ore dal successo delle tappe di Roma e Bologna, sono state aggiunte tre nuove serate italiane a novembre per WWE live. La notizia, annunciata dal portale WWE e confermata dal promoter italiano D’Alessandro E Galli, è stata diffusa nelle ultime ore. Al momento, le date di Milano, Padova e Firenze sono le uniche in programma per il Vecchio Continente il prossimo autunno.

Secondo quanto annunciato dalla stessa WWE, i protagonisti del tour autunnale saranno le star di Smackdown Live. Con la lineup che verrà definita nel corso delle prossime settimane, il promoter italiano D’Alessandro E Galli ha dichiarato che sui palchi del Forum di Assago, della Kioene Arena di Padova e del Nelson Mandela Forum di Firenze si esibiranno nomi del calibro di AJ Styles, Kevin Owens, Fandango Nakamura, Charlotte Flair, Randy Orton, Dolph Ziggler, Erick Rowan, Luke Harper, The Usos, The New Day, Naomi, Becky Lunch, Natalya, Carmella, James Ellsworth e tanti altri.

Per gli eventi WWE live saranno disponibili infine pacchetti VIP Experience, il cui costo è pari a 400 euro, che prevedono:

– 1 Biglietto per bordo ring (nelle prime 4 file)

– Possibilità di incontrare e chiedere un autografo alle Superstars WWE prima o dopo lo spettacolo

– Esclusivi prodotti del merchandise appositamente realizzati per questo pacchetto

Di seguito i dettagli delle date:

WWE live 2017, le tappe di novembre e i biglietti

10 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

Settore Gold Numerato € 92,00

1 Settore Numerato € 74,75

2 Settore Numerato € 59,80

3 Settore Numerato € 49,45

4 Settore Numerato € 34,50

11 novembre Padova, Kioene Arena

Settore Gold Numerato € 98,90

1 Settore Numerato € 79,35

2 Settore Numerato € 59,80

3 Settore Numerato € 49,45

12 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum

Settore Gold Numerato € 92,00

1 Settore Numerato € 74,75

2 Settore Numerato € 59,80

3 Settore Numerato € 49,45

4 Settore Numerato € 34,50 (disponibili anche posti con visibilità ridotta)

