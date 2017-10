Under Donna – Levante

Under Uomini – Fedez

Over – Mara Maionchi

Anche quest’anno, Aurora Ramazzotti condurrà il daily , l’appuntamento giornaliero (una puntata anche al sabato) che racconta le vite dei ragazzi all’interno del programma. Infine Strafactor . Giuria tutta nuova per il talent show più folle della televisione italiana condotto da Daniela Collu , dietro al bancone troveremo Elio, Jake La Furia e Drusilla Foer che incoroneranno il talento più fuori dalle righe.

Si è tenuta oggi al Teatro Linear Ciak di Milano la conferenza stampa dell’undicesima edizione di X Factor . C’è grande attesa per l’inizio dei live , in onda su Sky Uno da giovedì 26 ottobre , dopo gli ottimi risultati dei casting che hanno fatto registrare il record di ascolti nella storia dello show su Sky Uno, con un incremento del 13% rispetto al 2016.

