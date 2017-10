X Factor 11, le squadre di Levante, Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli

Under Uomini – Fedez : Samuel Storm Domenico Arezzo “Nico” Lorenzo Bonamano Gabriele Esposito Kamless

Under Donna – Levante : Virginia Perbellini Francesca Giannizzari Rita Bellanza Isaure Cassone Camille Cabaltera

Over – Mara Maionchi : Valerio Bifulco Andrea Spigaroli Andrea Radice Enrico Nigiotti Lorenzo Licitra

È entrata ufficialmente nel vivo l’undicesima edizione di X Factor . Ieri sera, infatti, si è conclusa la celebre e appassionante sfida delle sedie dei Bootcamp . Levante e Mara Maionchi hanno così scelto i cinque cantanti da portare agli Home Visit, la settimana scorsa era toccato a Fedez e Manuel Agnelli . Giovedì prossimo al via l’ultima scrematura con i già citati Home Visit . Dei cinque di ogni squadra verrano scelti i tre da portare ai Live. Di seguito, le squadre provvisorie.

