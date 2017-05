X Factor 2017, i rumor sui nomi dei prossimi giudici

Da pochi giorni sono iniziati i casting per la nuova edizione di X Factor. Il talent show di Sky Uno è arrivato alla sua undicesima stagione. Ogni anno il bisogno di rinnovarsi è forte, e mai come per questa stagione sono previsti dei cambiamenti. Il primo è già stato annunciato. La radio partner non sarà più Radio Deejay ma bensì Rtl 102.5. Questo cambio di timone porterà, almeno sperano in via Rogoredo, a una maggiore esposizione del programma, vista la radiovisione h24 della radio di Suraci.

Il tema che interessa maggiormente al pubblico però è quello legato ai nomi dei quattro giudici. Oggi sul Fatto Quotidiano, il critico Michele Monina ha fatto il punto della situazione snocciolando alcuni nomi interessanti. A quanto pare l’unico confermato al tavolo dovrebbe essere Fedez, fresco di proposta di matrimonio alla Ferragni. Accanto a lui si fanno i nomi di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Levante e Stash dei Kolors. Non pervenuti quindi Arisa che non ha mai convinto, Alvaro Soler vincitore con i Soul System e Manuel Agnelli.

Certo, è presto per avere notizie ufficiali, le prime registrazioni saranno a estate inoltrata, ma da qui in avanti le voci si faranno sempre più insistenti. Staremo a vedere.

