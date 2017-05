X Factor 2017, annunciati i nuovi giudici

Intanto nel fine settimana sono confermati i casting di Milano che si terranno il 20, 21 e 22 maggio presso Parco Experience Milano (ex Area Expo Milano – Ingresso Triulza).

Questa mattina inoltre Fiorello, durante l’ultima puntata della sua “Edicola Fiore” in onda alle 7:30 su Sky Uno, ha rivelato i nomi dei quattro giudici, confermando le anticipazioni di Davide Maggio.

A pochi mesi dall’inizio dell’undicesima edizione di X Factor Italia , sono stati annunciati i nomi dei quattro giudici . A svelarli, anticipando l’appuntamento fissato oggi alle 13:20 da Sky, è stato Davide Maggio che nel suo blog televisivo ha confermato i nomi di Fedez, Manuel Agnelli rivelando anche le new entry: Mara Maionchi (si tratta di un ritorno il suo) e Levante , vera sorpresa di quest’anno.

