X Factor 2017, le pagelle della finale

Si è da poco conclusa la finale dei live dell’undicesima edizione di X Factor, il talent show targato SkyUno. Finiscono al testa a testa i Maneskin e Lorenzo Licitra. A vincere il programma è Lorenzo Licitra. Abbiamo dato i voti a concorrenti, giuria e ospiti.

Ospiti

Ed Sheeran 8

Arriva sul palco poco prima delle 23 mettendo subito in chiaro le cose. Perché quello di Ed Sheeran è un talento chiaro e cristallino. Gli altri, compreso un Tiziano Ferro sottotono, possono soltanto stare a guardare. La sua “Shape of You” qui da noi, anche grazie agli streaming, ha fatto disco di Diamante. Mica pizza e fichi.

Tiziano Ferro 6

Tutti si aspettavano Giorgia e Mengoni con il loro nuovo pezzo “Come neve”. Anche SkyTg24 li dava per certi. Alla fine sul palco del Forum è arrivato Tiziano Ferro con uno dei suoi singoli più innocui di sempre, Il mestiere della vita. Poi, dopo aver parlato a caso per ben 5 minuti dicendo cose del tipo “Ognuno sta solo sul cuor della terra diviso tra acustico e urbano”, dedica ai ragazzi in gara “L’amore è una cosa semplice”. Ha pure stonato alla grande, non ci sono più certezze.

Soul System S.V.

Chi?

James Arthur 5,5

Duetta con tutti e quattro i ragazzi senza sosta tra un brano e l’altro. Risultato? Un mezzo disastro. Sulla disponibilità dell’artista britannico, nulla da dire.

Conduttore e giuria

Alessandro Cattelan 9

Apre lo show in modo magistrale cantando “Let Me Entertain You” di Robbie Williams. Alessandro Cattelan sa fare praticamente tutto. L’unico in quella giungla ad avere l’X Factor. Riesce a dominare anche con un labbro rotto.

Fedez 6,5

Probabilmente l’ultima serata da giudice di X Factor. Arrivato alla quarta stagione è apparso, a tratti, abbastanza svogliato e con la testa altrove. Tuttavia è sempre stato sul pezzo, senza mai strafare troppo. Onesto.

Mara Maionchi 7

Sbaglia i nomi dei suoi ragazzi, ma questa non è di certo una novità. Mara è stato il vero motore insieme ad Alessandro Cattelan di questo programma nato stanco.

Levante 4

X Factor 11 è finito ed è andato come andato. Levante ormai la conoscono tutti. Le sue tre ragazze invece non se le ricorda più nessuno. Tra una pubblicità e l’altra è fissa in televisione h24. È sempre stata pop e adesso è pure mainstream, peccato continui a vendere come un artista indie.

Manuel Agnelli 5

Manuel qualche giorno fa ha detto che se non fai televisione in Italia non sei nessuno. Sembrava pronto per Chi l’ha visto. Dite a Federica Sciarelli di mandare qualcuno al Forum di Assago che magari lo trovano chiuso in qualche camerino. Assente ingiustificato.

Concorrenti

Samuel Storm 5

È il primo a uscire. La bella storia di Samuel è servita il giusto. Il pubblico di TV8 non si è perso poi chissà che. Il suo singolo “The Story” è già scomparso da qualsiasi classifica e purtroppo anche lui artisticamente avrà vita breve come la canzone.

Lorenzo Licitra 6,5

Gran bella voce, nulla da dire. Arriva inspiegabilmente (per chi scrive) al testa a testa con i Maneskin. Il moderno pubblico di TV8 alla fine della fiera è lo stesso di Rai1: la voce prima di tutto il resto. Il suo inedito è perfetto per l’Eurovision, ma questo lo diciamo da settimane. Vince X Factor 11, buona fortuna a lui e a Sony Music Italia.

Maneskin 5

Coatti sono coatti e questo lo sappiamo da un po’. Piacciono inspiegabilmente a tutti, giornalisti compresi. Un amico mi ha detto che i Maneskin vanno forte perché il pubblico mediamente non ha la minima idea di cosa voglia dire frontman rock. Come dargli torto. Perdono il testa a testa con Lorenzo Licitra. Fuori dalla bolla di Sky non sono nessuno.

Enrico Nigiotti 8

In conferenza ha detto che già alla quinta puntata voleva salutare tutti e andarsene ma ha resistito. Dopo la prima manche ha mandato a fanculo tutti, James Arthur compreso, dimenticandosi del microfono accesso. Avevo l’inedito più forte e meritava la vittoria. Nuovo Gianluca Grignani.

