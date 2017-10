X Factor 2017, le pagelle del primo live

Si è da poco conclusa la prima puntata dei live della nuova edizione di X Factor, il talent show targato SkyUno. Gli under uomini di Fedez finiscono al ballottaggio e l’eliminato della serata è il giovane Lorenzo Bonamano. Abbiamo dato i voti a concorrenti, giuria e ospiti.

Ospiti

Ibeyi 8

Cantano in apertura assieme a tutti i concorrenti. Bello il messaggio del brano, uniti contro la violenza sulle donne.

J-Ax e Fedez 6+

La coppia di platino ha presentato il nuovo singolo “Sconosciuti da una vita”. Un bel pezzo romantico e radiofonico. Va detto che le gigantografie della faccia di Chiara Ferragni sul palco erano un po’ inquietanti.

Conduttore e giuria

Alessandro Cattelan 6+

Di solito è una macchina, ma questa volta sbaglia più del solito. Si riprende nel finale.

Fedez 6/7

Seppur vestito Prada dalla testa ai piedi sembra un mix tra un benzinaio e un netturbino, detto ciò fa il suo come sempre. Veterano.

Mara Maionchi 8

Scatenata come sempre. Smonta il mondo spesso troppo fighetto di Sky, facendo impazzire il pubblico. Il rischio è che sovrasti i propri concorrenti.

Manuel Agnelli 7

A suo agio e più simpatico del solito. Gli avranno cambiato autore?

Levante 6

A pensar male si fa peccato e va bene. Ma cara Levante superala questa cosa della foto rimossa da Fedez. Per il resto un po’ troppo tesa, ma è il primo live e ci sta. Osservato speciale.

Concorrenti

Maneskin 6

Sembrano usciti da un film di Paolo Sorrentino. Sono giovanissimi, Manuel gli assegna “Let’s Get It Starded” dei Black Eyed Peas. Rompono il ghiaccio e gliene va dato atto. Il frontman ha carisma da vendere, ma se la menano un po’ troppo. E non se lo possono permettere.

Enrico Nigiotti 5/6

Il pupillo di Mara Maionchi vive il nuovo in modo antico. Nonostante bazzichi i talent show da una vita sembra uscito da Elisa di Rivombrosa. Bravo, ma fuori luogo. È pronto per Sanremo.

Camille Cabaltera 8

I primi “brividi” sono arrivati con Camille. Canta “Team” di Iggy Azalea e lo fa in modo magistrale. Purtroppo fuori dal contesto di X Factor è un gatto in tangenziale. Roshelle insegna.

Gabriele Esposito 5

Canta un pezzo dei Blink 182 e lo fa in stile Ed Sheeran. Giovane e innocente con la sua chitarra più che emozionare fa sbadigliare. Esibizione pulita e senza sbavature, non porta nulla di nuovo.

Sem&Stenn 6

Più che i Cure questi due dovrebbero cantare le canzoni dei Pop X. Divertenti, ma senza vita al di fuori del contesto X Factor.

Lorenzo Bonamano 5

Noia, tanta noia. Nient’altro d’aggiungere. È il primo eliminato.

Lorenzo Licitra 7

Di gran lunga la migliore voce di questa edizione. È la risposta italiana a Michael Bublé.

Virginia Perbellini 6/7

È una delle poche vestite in modo decente. I giudici la massacrano, ma a me è sembrata ben oltre la sufficienza.

Ros 6+

Cantano “Battito di ciglia” di Francesca Michielin ma convincono a metà. Scelta non troppo azzeccata da parte di Manuel. I Ros possono e devono dare di più.

Samuel Storm 8

Canta “Location” di Khalid, uno dei miei pezzi preferiti, e lo fa alla grande. Timbro super e stile a pacchi. Un gigante in una competizione di bambini. Se non si perde per strada la finale è sua.

Rita Bellanza 8+

Definita più e più volte da Levante come un diamante, qui si conferma. Ha una voce particolare e intensa. Sui social la danno già come vincitrice. Staremo a vedere.

Andrea Radice 7

Che cazzimma, Andrea! Perfomer nato. Divide la giuria e non è per forza un brutto segnale. Può essere la sorpresa di questa edizione.

