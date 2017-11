X Factor 2017, le pagelle del quarto live

Si è da poco conclusa la quarta puntata dei live dell’undicesima edizione di X Factor, il talent show targato SkyUno. Camille Cabaltera (under donna) e Gabriele Esposito (under uomo) finiscono al ballottaggio. Dopo il voto dei giudici, il concorrente eliminato della serata è la giovane Camille. Abbiamo dato i voti a concorrenti, giuria e ospiti.

Ospite

Gianni Morandi 10

Porta sul palco “Dobbiamo fare luce” brano estratto dal suo quarantesimo album “d’amore d’autore”, in uscita venerdì. È un eterno ragazzino. Il voto è, naturalmente, alla carriera.

Conduttore e giuria

Alessandro Cattelan 7

Quarta puntata andata via in scioltezza per Cattelan che ormai ha inserito il pilota automatico.

Fedez 6

È sembrato un po’ sottotono in questa puntata. Tuttavia è riuscito a non perdere nessun componente del suo team e questo è già qualcosa. Ha limitato i danni.

Mara Maionchi 6

Partenza soft con meno parolacce e grinta del solito. Nel corso della serata si riprende ma è apparsa abbastanza spenta. Ha ancora tutti i ragazzi in gara. Chapeau.

Manuel Agnelli 6.5

La nuova stagione di Manuel a X Factor è un continuo sali e scendi. Il quarto live, per esempio, ci ha mostrato un Agnelli decisamente piatto. Nulla da dire, invece, riguardo all’esibizione in apertura. Resta un animale da palcoscenico.

Levante 5

Continua a non azzeccare nemmeno per sbaglio un’assegnazione, povere ragazze! I continui battibecchi con Fedez iniziano a stufare. Il bel vestito non basta, rimandata.

Concorrenti

Camille Cabaltera 6

Canta l’ultimo singolo di Demi Lovato non aggiungendo nulla di nuovo rispetto alle puntate precedenti. Finisce al ballottaggio con Gabriele e i giudici gli preferiscono giustamente quest’ultimo. Fuori dal talent avrà, purtroppo, vita breve.

Samuel Storm 7.5

Samuel è decisamente il mio preferito e non lo dico di certo oggi. Nonostante il trambusto della social room, la sua esibizione è stata una delle più convincenti. Una sicurezza.

Lorenzo Licitra 6.5

Lorenzo è bravo per carità, ma Michael Bublé esiste già. È brutto ripetersi ogni volta. Detto ciò, andrà sicuramente in finale. Purtroppo per lui il talent terminerà a dicembre e non avrà nemmeno il tempo per pubblicare un disco natalizio.

Rita Bellanza 5

Il “diamante” di Levante inizia a perdere i colpi. Canta “La donna cannone” con la solita espressione da cane bastonato, ricevendo nel corso della puntata una pioggia di fischi.

Ros 5.5

Il gruppo di Manuel è apparso parecchio scarico. Per il resto c’è poco da dire, sono inspiegabilmente ancora in gara. Bisogna vedere fino a quando riusciranno a salvarsi. Intanto avranno la possibilità di eseguire il loro inedito e non è una cosa da poco.

Enrico Nigiotti 6.5

Prova intensa quella di Nigiotti. I dubbi e le perplessità delle settimane scorse rimangono, ma è evidente un cambio di ritmo e un’energia diversa in questa puntata. In crescita.

Maneskin 6.5

Portano “Un temporale” di Ghemon, uno dei brani rivelazione di questo 2017. Le aspettative erano molto alte e questa volta i giovani ragazzi di Manuel hanno convinto a metà. La grinta e la voglia di spaccare tutto delle scorse settimane l’hanno lasciata nel loft.

Andrea Radice 7

Il voto va più che altro all’outfit. A parte gli scherzi, Andrea ha una bella voce e inizia ad avere anche una buona presenza sul palco. C’è molta curiosità per l’inedito.

Gabriele Esposito 6

Si salva per il rotto della cuffia. La sua è stata una serata di esibizioni senza emozioni.

Siamo nella social room di #XF11 pronti a commentare il quarto live pic.twitter.com/Gr1q74zQ1k — Music Attitude (@MusicAttitudeIT) 16 novembre 2017

Comments

comments