X Factor 2017, le pagelle del quinto live

Si è da poco conclusa la quinta puntata dei live dell’undicesima edizione di X Factor, il talent show targato SkyUno. Gabriele Esposito (under uomini) e Rita Bellanza (under donna) finiscono al ballottaggio. Dopo il voto dei giudici, il concorrente eliminato della serata è Gabriele Esposito. Abbiamo dato i voti agli inediti dei concorrenti, giuria e ospiti.

Ospite

Negramaro 7.5

Per la prima volta sul palco di X Factor. Dopo un medley discutibile in apertura di serata, insieme a tutti i ragazzi in gara, tornano a metà puntata per presentare il singolo “Fino all’imbrunire”. Sangiorgi e co offrono una prova convincente senza sbavature.

Conduttore e giuria

Alessandro Cattelan 8

Ormai conduce con la paglia in bocca. È quasi inutile aggiungere altro. Giovane fuoriclasse.

Fedez 5

Per lui a ‘sto giro è tutto bello e son tutti bravi. Sembra svogliato, quasi messo lì a forza. Ha la faccia di uno con le dimissioni in tasca. Nuovo Tavecchio.

Mara Maionchi 7

Dopo una settimana di pausa è tornata la Mara di sempre. Nel senso che ha sparato non so quante parolacce in fila. Dice di non essere “televisiva”, ma in realtà sa di esserlo alla grande. Ha tutti i ragazzi in gara.

Manuel Agnelli 6

Manuel quest’anno ha deciso, non si sa bene perché, di dover fare il simpatico a tutti i costi. I risultati, ovviamente, sono abbastanza rivedibili.

Levante 6.5

Finalmente lascia a casa le polemiche sterili delle scorse settimane. Ha iniziato a godersi l’avventura, forse troppo tardi. Ha scritto una bella canzone per Rita, il suo “diamante”.

Gli inediti dei concorrenti

Lorenzo Licitra 4

“In the Name of Love” è l’inedito di Lorenzo. Una canzone banale che suona come molti brani elettropop del 2017 e sembra uscita direttamente dall’Eurovision Song Contest.

Gabriele Esposito 5

Il ritornello di “Limits” è sicuramente orecchiabile, il problema è che il pezzo assomiglia a uno qualsiasi di Ed Sheeran o Shawn Mendes.

Maneskin 6.5

Pezzo scritto e arrangiato dai giovani ragazzi di Manuel Agnelli. “Chosen” non è un granché ma funziona perché loro sono delle bestie da palcoscenico.

Andrea Radice 5.5

Il primo della serata a cantare in italiano. “Lascia che sia” è un brano che non porta nulla di nuovo alla causa del pop italiano. Occasione sprecata.

Rita Bellanza 6

Sale sul palco dopo i fischi della scorsa settimana. Il suo inedito, Le parole che non dico mai, è stato scritto da Levante. Brano discreto, cantato molto male da Rita che ultimamente non ne azzecca una.

Samuel Storm 8

“The Story” ha come protagonista il vissuto di Samuel. L’idea è interessante e il brano è assai intenso. Il pezzo decolla nella parte centrale ed è stato confezionato alla grande da Fausto Cogliati.

Ros 4

Rumore è il titolo del loro inedito. Nonostante l’intervento di Tommaso Colliva (mica l’ultimo arrivato), a un primo ascolto i Ros mi hanno ricordato una delle tante band di paese, un po’ sfigate, che aprono le serate nelle discoteche. Coerenti nell’essere deludenti.

Enrico Nigiotti 7

“L’amore è” di Nigiotti è un pezzo perfetto per Sanremo. È il brano più radiofonico e verrà passato sicuramente tanto dalla radio più amata dagli italiani nonché media partner del programma. Potrebbe vincere X Factor 11.

