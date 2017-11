X Factor 2017, le pagelle del secondo live

Si è da poco conclusa la seconda puntata dei live dell’undicesima edizione di X Factor, il talent show targato SkyUno. Virginia Perbellini (under donna) e i Ros (gruppi) finiscono al ballottaggio. Dopo il tilt, l’eliminato della serata è la giovane Virginia. Abbiamo dato i voti a concorrenti, giuria e ospiti.

Ospiti

Sam Smith 8.5

Ha il compito di aprire la serata (tornerà durante la competizione ndr.) e lo fa estremamente bene. Il divario tra lui è i concorrenti in gara è imbarazzante nonostante il playback. Sembrava di vedere Messi in campo con i ragazzi dell’oratorio. Altra categoria.

Dua Lipa 8

Sono di parte. Quindi dico solo brava, bravissima.

Conduttore e giuria

Alessandro Cattelan 7

È vestito come Pino Abete di Striscia la Notizia. In ripresa rispetto alla prima puntata. È tornato l’Alessandro Cattelan spigliato e simpatico di sempre.

Fedez 6

Pacato e col freno a mano tirato. La voglia di non creare nuovi e inutili gossip era piuttosto evidente. Un peccato perché da uno come lui ci si aspetta sempre un po’ di brio in più.

Mara Maionchi 7+

Un vulcano come sempre. Nulla da aggiungere rispetto alla prima puntata.

Manuel Agnelli 5

Per lo più impalpabile, si risveglia solo nel finale. Manuel per favore torna che questo programma ha bisogno di te.

Levante 6

Finalmente a suo agio col mezzo televisivo anche se a volte è un po’ troppo prolissa. In crescita.

Concorrenti

Enrico Nigiotti 5

Il suo giudice gli affida “Quelli che ben pensano” di Frankie Hi-NRG e lui canta il brano in stile Povia. Rispetto alla prima serata è apparso sottotono. Mara di certo non lo ha aiutato. Noioso.

Sem&Stenn 6

Hanno ri-arrangiato Marilyn Manson in modo credibile. Appariscenti come al solito, hanno preso coscienza dei loro mezzi. Sono tutti fan di Sem&Stenn ma la verità è che nessuno comprerebbe un loro cd.

Rita Bellanza 6

Il ‘diamante’ di Levante porta “La verità” di Brunori Sas ma non convince. Troppe sbavature. La sua comunque resta una delle voci più interessanti. Nonostante tutto il pubblico la ama.

Gabriele Esposito 6

Fedez ama i Twenty One Pilots e ogni anno cerca di piazzarli. Gabriele li affronta in modo dignitoso. Convincente nel rap, molto meno nel resto. Un bel grattacapo per il suo giudice.

Maneskin 7/8

Hanno talento da vendere e non lo scopriamo di certo oggi. Se la tirano ancora un sacco ma per questa volta facciamo finta di niente. Manuel gli assegna “Beggin’” e loro eseguono alla perfezione. Standing ovation.

Virginia Perbellini 6/7

La giovane Virginia affronta alla grande “Dog Days Are Over” dei Florence and the Machine. Il tavolo e il pubblico non la amano particolarmente. Ma a me frega il giusto. Ovviamente è stata eliminata.

Andrea Radice 6+

Ha una voce veramente bella ma il pezzo assegnatogli da Mara (Make It Rain di Ed Sheeran) è di una noia mortale.

Ros 5

Il gruppo di Manuel continua a cantare in italiano ed è un bene. Carmen Consoli versione Ros però non si può sentire. Chiedete scusa a Carmen.

Samuel Storm 8

Ha cantato in maniera magistrale “Unsteady” degli X Ambassadors. Sembra un veterano. Uno dei quattro posti in palio per la finale è già suo.

Camille Cabaltera 7+

La neo maggiorenne riesce a non farsi schiacciare da un brano difficile come “Chandelier” di Sia ed è già un successo. Un ulteriore passo in avanti rispetto al primo live.

Lorenzo Licitra 5/6

Propone una versione un po’ troppo classica di Zucchero. Non canta male per carità ma siamo nel 2017 e non nel 1800. Alle 23:20 e dopo due ore di live è il colpo del ko.

