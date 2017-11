X Factor 2017, le pagelle del sesto live

Si è da poco conclusa la sesta puntata dei live dell’undicesima edizione di X Factor, il talent show targato SkyUno. Puntata all’insegna del “Black Thursday”: giovedì nero con tanto di doppia eliminazione. I concorrenti eliminati della serata sono Rita Bellanza e Andrea Radice. Abbiamo dato i voti a concorrenti, giuria e ospiti.

Ospite

Noel Gallagher 9

Apre il sesto live con “Don’t Look Back In Anger”. Si sono viste partenze decisamente peggiori. Il programma poteva finire anche lì. Star vera.

Conduttore e giuria

Alessandro Cattelan 8

Gli fanno ripetere i codici di votazione almeno 24 volte. Lui non si abbatte e ci scherza su, “trollando” la produzione. Il format è stanco ma lui si conferma come sempre un fenomeno.

Fedez 6.5

È apparso più in bolla rispetto alla puntata precedente. Chiara è a casa e lui si presenta in studio con un pigiama sicuramente costosissimo.

Mara Maionchi 7

Quando parla si mangia le parole e chiama tutti i concorrenti Enrico. La amiamo anche per questo. Ha perso il primo concorrente.

Manuel Agnelli 7.5

Manuel ha l’ormone impazzito e in questa edizione è tornato un quindicenne. È in gara con il gruppo migliore e ha la vittoria in pugno. Può permettersi di osservare le ballerine e di cercare cartine. Bella vita.

Levante 6

L’impressione è che X Factor per Levante sia stata una grande occasione persa. Con l’eliminazione di Rita Bellanza è ufficialmente senza concorrenti. Un vero peccato.

Concorrenti

Ros 5,5

Cantano in apertura i Rage Against the Machine senza infamia e senza lode. Nella seconda manche sono decisamente più a loro agio. Onestamente continuo a trovarli i più deboli in gara.

Enrico Nigiotti 7

Mara gli assegna “Mi fido di te” di Jovanotti e lui esegue con molta personalità. Ha finalmente trovato la quadra. Lo vedremo sicuramente in finale.

Samuel Storm 6.5

Sì, bella la sua prima esibizione però l’attenzione di tutti era rivolta verso le ballerine. E che ballerine. Torna sul palco da solo nella seconda manche, confermando grandi doti vocali.

Andrea Radice 5

Impeccabile vocalmente come al solito. Purtroppo convince a metà con la cover di Zucchero e nella seconda tornata non riesce nel miracolo. È stato eliminato.

Maneskin 8

Coatti più che mai. Damiano è una vera macchina da guerra, e la loro è di gran lunga l’esibizione migliore della serata. Ci credono sempre un po’ troppo, ma hanno la vittoria in tasca.

Rita Bellanza 6

L’hanno pettinata come Emma Marrone. Data come favorita da tutti prima dell’inizio dei live, ha sentito alla grande il peso delle aspettative. Le sue esibizioni sono sempre un enorme “mah”. È stata eliminata.

Lorenzo Licitra 7

Mara lo chiama Enrico, confondendolo con Nigiotti. Lui non si scompone per niente, cantando da dio. Lorenzo è un talento puro e cristallino. Finale certa.

Comments

comments